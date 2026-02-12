『推せる悪役キャラクターランキング』1位は『コナン』ベルモット TOP3発表【コミックシーモア】
『コミックシーモア』は12日、「推せる悪役キャラクターランキング」を発表した。6077人のユーザーの回答により、第1位は、『名探偵コナン』のベルモットに決定した。
ヒールの魅力に注目した『“推せる悪役”キャラクターランキング』を調査。漫画の世界では悪役のキャラクターが印象的な人気作品が数多く知られているが、今回の調査の結果、『名探偵コナン』（小学館）に登場するベルモットが、2805票を獲得し、堂々の首位となった。
2位は『犬夜叉』の奈落が1513票を獲得、第3位は『鋼の錬金術師』エンヴィーが選出され、1073票を獲得した。
コミックシーモア運営は「本調査では、幅広い世代に知られる国民的ヒット作が上位を独占する結果となりました。いずれも物語性の強さと印象的な悪役の存在が、長年にわたり高い支持を集めていることがうかがえます」と分析している。
【第1位】ベルモット「名探偵コナン」（小学館）：2805票
「強くてカッコいい！悪いだけじゃないところが好きです。」「悪者ではあるが、主人公とヒロインのことが気に入り、手助けしてしまったり挑発したりする部分が推せる。」等といったコメントとともに、多数のユーザーから票が集まった。
【第2位】奈落「犬夜叉」（小学館）：1513票
「孤独なのに愛されたいところに魅力を感じた。」「悪である理由が人間の欲望として否定できないものであるから。」「悪としての存在だけれど、切なさもあるから」といった声が寄せられた。
【第3位】エンヴィー「鋼の錬金術師」（スクウェア・エニックス）：1073票
「初登場から終盤に至るまでに、感情の揺らぎが人に近くなるところに魅力を感じたから。」「邪悪であることに間違いありません。ただ名前の通り、人間に嫉妬する一方で人間に憧れ、最期まで自分自身を貫き通したという意味では魅力的なキャラクターだと思います。」等、歪んだ感情や内面の揺らぎが物語の中で徐々に浮かび上がり、単なる敵役にとどまらない存在として描かれている点に、多くの読者が強く惹きつけられていることがわかった。
