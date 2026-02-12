&TEAM、約6ヶ月ぶり新譜発売決定 3rd EP『We on Fire』4・21リリース
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースすることを発表した。
【動画】約6ヶ月ぶりの新譜！&TEAMの新譜ロゴモーション
本作は、昨年10月にリリースし、韓国デビュー作となった韓国1stミニアルバム『Back to Life』以来、約6ヶ月ぶりの新譜となる。なお、本作の予約は、きょう12日午後6時より予約を開始する。
&TEAMは2025年、初のアジアツアーを開催。10都市で約16万人を動員した。『第67回日本レコード大賞』特別国際音楽賞受賞、『第76回NHK紅白歌合戦』初出場を果たした。アメリカのForbesでも「今最も注目を集めるグループのひとつ」と報じられると、ストリーミングサービスにおける全世界でのリスナー数が倍増。日本から世界へ着実に足跡を残している。
2月12日午前0時に&TEAM公式SNSで公開されたLogo Motionでは、暗闇の中から静かに燃え立ちながら『We on Fire』のロゴが浮かび上がり、&TEAMメンバーの声で決意を込めたように「We on Fire」とつぶやかれる。各商品の詳細は、同日午後6時に公開される予約サイトから確認できる。
昨年の経験から成長を経た&TEAMは、この作品で再び挑戦に燃え上がる決意のHowlingを世界へ放ち、2026年もJapan to Globalに向けてエンジン全開で走り抜ける。
【動画】約6ヶ月ぶりの新譜！&TEAMの新譜ロゴモーション
本作は、昨年10月にリリースし、韓国デビュー作となった韓国1stミニアルバム『Back to Life』以来、約6ヶ月ぶりの新譜となる。なお、本作の予約は、きょう12日午後6時より予約を開始する。
&TEAMは2025年、初のアジアツアーを開催。10都市で約16万人を動員した。『第67回日本レコード大賞』特別国際音楽賞受賞、『第76回NHK紅白歌合戦』初出場を果たした。アメリカのForbesでも「今最も注目を集めるグループのひとつ」と報じられると、ストリーミングサービスにおける全世界でのリスナー数が倍増。日本から世界へ着実に足跡を残している。
昨年の経験から成長を経た&TEAMは、この作品で再び挑戦に燃え上がる決意のHowlingを世界へ放ち、2026年もJapan to Globalに向けてエンジン全開で走り抜ける。