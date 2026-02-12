斉藤由貴、歌手デビュー40周年アニバーサリーライブ初放送 BS10プレミアムで特別編成
ジャパネットブロードキャスティングが運営する有料チャンネル「BS10プレミアム」で、昨年デビュー40周年を迎えた斉藤由貴のコンサート2作品が放送される。
【動画】斉藤由貴からのコメント
まず独占初放送となるのは、『斉藤由貴 Xmas live 2025〜40th Anniversary〜』。2月15日午後6時より放送。本公演は、クリスマスシーズン恒例となっているビルボードライブで開催されたアニバーサリーライブで、ビルボード大阪公演の模様を届ける。代表曲「夢の中へ」「悲しみよこんにちは」「卒業」など、40周年を締めくくるにふさわしいヒットナンバーが並ぶセットリストが見どころだ。
斉藤は2025年2月に、武部聡志プロデュースによるセルフカバーアルバム第2弾『水響曲 第二楽章』をリリース。さらに36年ぶりとなる全国ホールツアーも全公演完売するなど、デビュー40周年イヤーを華々しく駆け抜けた。本番組では、透明感あふれる歌声に深みを増した現在のパフォーマンスを堪能できる。
また、斉藤からコメントが到着。「ヒット曲満載のセットリストや、おなじみの大好きなカバー曲の数々。今年も新たなチャレンジをしているので、そちらも楽しんで観ていただけたら」と呼びかけている。
あわせて無料放送されるのが、『斉藤由貴コンサート ONE TWO』。2月13日午前10時、そして15日午後4時30分から2回放送予定。1990年1月28日に東京厚生年金会館で開催された公演の模様を収録したもので、当時のインタビュー映像も含めてオンエア。デビュー間もない頃のフレッシュな姿と現在の円熟味を帯びたステージを見比べられる、ファン必見の内容となっている。
15日は、『斉藤由貴コンサート ONE TWO』と『斉藤由貴 Xmas live 2025〜40th Anniversary〜』を連続放送。40年にわたり第一線で活躍し続ける斉藤由貴の軌跡と魅力を一度に味わえる特別編成となっている。
