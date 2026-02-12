6月5日に公開される高橋恭平（なにわ男子）主演映画『山口くんはワルくない』に髙橋ひかると岩瀬洋志が出演することが決定し、あわせてキャラクタービジュアルが公開された。

参考：なにわ男子 高橋恭平がコワモテ×関西弁男子役で主演 『山口くんはワルくない』実写映画化

本作は、斉木優による同名少女コミックを実写映画化する青春ラブストーリー。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、「コワモテ×関西弁男子」の転校生・山口くんの恋模様を描き出す。コワモテだけど実はピュアで優しい主人公の山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋。『劇場版 仮面ティーチャー』『PRINCE OF LEGEND』などの守屋健太郎が監督を務める。

髙橋ひかるが演じるのは本作のヒロインで、恋に夢見る平凡な女子高生・皐。山口くんが転校してくる学校に通う皐は、ある出来事をきっかけに、“コワモテ”でヤクザだと噂される山口くんの意外な素顔を知り、惹かれていくという役柄だ。髙橋ひかるは、「原作の、真っ直ぐな登場人物たちが起こす化学反応がキュートだけど面白くて、篠原皐を演じさせていただくと決まって緊張と楽しみな思いでいました」とコメント。

さらに、「撮影が始まると、高橋恭平さんや岩瀬洋志さん、そして監督をはじめ現場の皆さんのおかげで、私なりの皐が形作られていきました」と語っている。さらに、恋の相手役としては初共演となる高橋恭平演じる山口くんについて、「山口くんの魅力は、不器用だけれどまっすぐで情熱的なところ。まっすぐに想いをぶつけて恋愛する姿を見て、『可愛い』と思ってもらえるんじゃないかと思います」と絶賛。さらに、「コワモテながら笑った時や優しさのギャップ」が魅力の山口くんだが、現場での高橋恭平について、「真剣な顔から一変。おちゃらけたり現場で一人、果敢にボケをかましにいく姿。山口くんそのものでした」と振り返るほど、役のイメージにぴったりな印象を持ったという。

岩瀬が演じるのは、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインの恋のライバル（？）となる・石崎。石崎は山口くんの悪い噂を流して目の敵にしていると思いきや、実は山口くんに対して特別な想いを抱いていて、皐と山口くんの関係に予想外の波紋を呼び起こす。石崎の不器用さゆえの突拍子もない行動により「笑い」と「緊張感」が生まれ、物語は思わぬ展開に転んでいくのだが、岩瀬自身も「今回演じさせていただいて、お芝居の幅が広がり、とても楽しい挑戦になりました」と語るほど、コミカルでクセのあるキャラクターに新境地として挑んだ意気込みを見せている。また、共演した高橋恭平や髙橋ひかるとは同じ関西出身で、「恭平さんやひかるさんは大先輩で最初は緊張もありましたが、同じ関西出身ということもあってとてもフレンドリーで親しみやすいお2人でした」と、楽しい雰囲気の撮影現場を振り返った。

あわせて公開されたのは、山口くん、皐、石崎のキャラクタービジュアル。鋭い目つきでこちらを睨む山口くんと、その山口くんに視線を寄せているような皐と石崎のそれぞれ1ショットも。山口くんのピュアで照れ屋なギャップを知り、惹かれていく皐。そして山口くんのことを目の敵にしていると思いきや、実は特別な想いを抱いている石崎。それぞれがハートの中に入っていることから、山口くんとの恋路をはばかる、皐のライバルはまさかのイケメン男子・石崎、という予測不能な恋の三角関係を予感させるビジュアルとなっている。

【コメント】

・髙橋ひかる（篠原皐役）

原作を読ませていただいた時、ピュアな登場人物たちにキュンとしたりもどかしくなったり、、、。甘酸っぱい青春を浴びて、幼い頃に読んだ少女漫画などで感じたトキメキを思い出しました。真っ直ぐな登場人物たちが起こす化学反応がキュートだけど面白くて。そんな原作のコミカルなシーンが好きで、篠原皐を演じさせていただくと決まって緊張楽しみな思いでいました。高橋恭平さん演じる山口くんの魅力の一つとして「コワモテながら笑った時や優しさのギャップ」があります。それが、高橋さんに持っていたイメージと実際お会いした後感じたギャップにとても近かったんです。真剣な顔から一変。おちゃらけたり現場で一人、果敢にボケをかましにいく姿。山口くんそのものでした。（？）ツッコみどころ満載の可愛らしいシーンがたくさんあるので、ぜひ映画館に来ていただき、皐と一緒に心の中でつっこんでほしいです。

・岩瀬洋志（石崎琳央役）

石崎はコミカルな役どころで、物語に大きな影響を与えるキャラクターです。今回演じさせていただいて、お芝居の幅が広がり、とても楽しい挑戦になりました。高橋恭平さん演じる山口くんは、コワモテな見た目とは裏腹にピュアで優しいギャップ満載のキャラクターです。皐や石崎、周りとの関わりの中でその魅力が引き出されていきますが、特に後半に石崎と対峙する場面では、山口くんの“モテ”要素が最大級に表現されているので、ぜひ注目していただきたいです！ また、恭平さんやひかるさんは大先輩で最初は緊張もありましたが、同じ関西出身ということもあってとてもフレンドリーで親しみやすいお2人でした。現場は終始楽しく、素晴らしい時間を過ごさせていただきました。登場人物同士の関係性や成長、キュンキュンやコミカルなシーン、いろんな魅力を楽しんでもらえると思うので、ぜひ楽しみにしていてください！

（文＝リアルサウンド映画部）