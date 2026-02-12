グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。表紙を飾った雑誌のグラビアショットなどを投稿した。

「今日も一日お疲れ様ハートご褒美のむぎゅっと！」と言葉を添え、バスルームの透明ガラスにバストを「むぎゅっ」と押し当てたショットを披露した。さらに「撮影でした！楽しかった」と濡れた髪でのドアップ姿や、「新しい希純を堪能してください！」とした緑のビキニ水着姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「ご褒美ありがとう」「可愛い過ぎるよー」「凄い」「最高」「癒される」「疲れが一気に吹っ飛んだ」「スタイル抜群」「たまらない」「お尻が見えてますよ」などのコメントが寄せられている。

天羽は東京・江戸川区出身。13年に「伊藤みう」の芸名で芸能界デビュー。16年には「QTかぶせる」の「小松きすみ」として再デビュー。17年に「BABY TO KISS」のメンバーとして「天羽希純」に改名。19年に初めて雑誌の表紙に抜てき。20年8月にゼロイチファミリアに所属し、同11月にアイドルユニット「＃2i2」加入。23年、集英社の「グラジャパ！アワード2023」特別賞受賞。同年に国の指定難病「潰瘍性大腸炎」を公表。24年には初のソロ曲「希う」をデジタルリリース。「令和最強のコンプラ女」としてSNSでも話題となっている。本名でもある「希純」は父が大好きな氷室京介のヒット曲「KISS ME」から命名。趣味は銭湯巡り。愛称「きすみん」。身長164センチ。