◆新日本プロレス「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」（１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪））観衆５５０７人（札止め）

新日本プロレスは１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」を開催した。

メインイベントの辻陽太とジェイク・リーのＩＷＧＰヘビー級選手権で試合前のリング上で棚橋弘至社長が選手権試合宣言を行った。

棚橋弘至社長は「認定書 これより行われる王者辻陽太対挑戦者ジェイク・リーの試合は、ＩＷＧＰ実行委員会が認定するＩＷＧＰヘビー級選手権試合であることを、これに宣言する。２０２６年２月１１日、ＩＷＧＰ実行委員会」と宣言した。

宣言後に辻は、ベルトを棚橋社長へ返還。ジェイクにベルトを確認し、四方の客席にベルトを掲げた。

ベルトをかけた「選手権試合」であることを認定する「タイトルマッチ宣言」は、古くは昭和３０年代、力道山時代の日本プロレスで日本プロ・レスリングコミッショナーを務めた自民党の大野伴睦副総裁がリング上で「認定証」を読み上げ、新日本プロレスではアントニオ猪木さんが全盛期の昭和５０年代には新日本のコミッショナーを務めた自民党幹事長などを歴任した二階堂進氏ら主に大物政治家が務めてきた。

さらに１９９０年代には、坂口征二社長（当時）が「認定証」を読み上げ、その後、山本小鉄氏らＩＷＧＰ実行委員が担当した。タイトルマッチを直前に控えた「宣言」は、いずれも特別な一戦であることを観客に訴え、試合にある種の格調を与えていた。

プロレス界の伝統だった「タイトルマッチ宣言」は、新日本プロレスの「ＩＷＧＰヘビー級選手権」では、２００９年１・４東京ドームの「武藤敬司 ｖｓ 棚橋弘至」戦からなくなッｔ今回、１７年ぶりに復活。棚橋社長の宣言に会場は大きな拍手を送り、最高峰ベルトをかけるにふさわしい高揚感が札止めのアリーナを包んでいた。

◆２・１１大阪全成績

▼第０試合 村島克哉壮行試合 ２０分１本勝負

矢野通、〇真壁刀義（８分１７秒 キングコングニードロップ↓体固め）嘉藤匠馬、村島克哉●

▼第１試合 スペシャルタッグマッチ 高橋ヒロム壮行試合 ３０分１本勝負

〇石森太二、高橋ヒロム（９分４０秒 Ｂｏｎｅ Ｌｏｃｋ）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、フランシスコ・アキラ

▼第２試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

〇ドリラ・モロニー、鷹木信悟（９分２４秒 ＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳ↓片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（１２分２０秒 泥眠↓エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

〇アンドラデ・エル・イドロ（１４分２０秒 ザ・メッセージ↓片エビ固め）ゲイブ・キッド●

▼第５試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

〇カラム・ニューマン（１３分５３秒 プリンスズカース↓片エビ固め）デビッド・フィンレー●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

〇挑戦者・成田蓮（２分０８秒 地獄の断頭台↓体固め）王者・ウルフアロン●

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１９分３７秒 Ｋ．Ｏ．Ｂ↓片エビ固め）挑戦者組・上村優也●、海野翔太

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

〇王者・辻陽太（２３分４０秒 ジーンブラスター↓片エビ固め）挑戦者・ジェイク・リー●