◆イングランド・プレミアリーグ ▽第２６節 サンダーランド０―１リバプール（１１日、スタジアム・オブ・ライト）

リバプールの日本代表ＭＦ遠藤航（３３）は敵地サンダーランド戦で今季リーグ戦初先発を果たしたが、後半２４分に負傷交代した。

森保ジャパンに再び悪夢が襲いかかった。遠藤は右サイドバックで先発したが、後半１９分にピッチへ倒れ込んだ。左足首をひねった様子を見せ担架が持ってこられると、同２４分にそのまま運ばれ、両手で顔を覆いながらピッチを後にした。

今年はＷ杯イヤーだが、日本代表には負傷者が相次いでおり、大黒柱のＭＦ南野拓実が左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂し、Ｗ杯出場が絶望的。ＭＦ久保建英、ＤＦ瀬古歩夢らも現在は離脱している。日本代表は３月下旬にアウェーで国際親善試合イングランド戦（同３１日、ウェンブリー）などを行う。

リバプール公式サイトは「スロットは遠藤航が深刻なけがを負ったと捉えている」と書き出し、試合後の談話を発表。指揮官は「（航のけがは）とても深刻なものだ。どれくらい深刻かは、明日になってみないと判断できないが、良くはないだろう。足首なのか脚なのか…。長い間不在になると捉えている。どれくらい長くかかるのか、今答えるのは難しい」と述べ、とても深刻な状況であることを示唆した。