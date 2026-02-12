元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（25）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。私服オフショットを投稿した。

「少し前のお休みの思い出〜〜」とつづり、福井放送（FBC）の揚原妃織アナウンサー（27）と一緒に出かけたショットを公開。白のニット、デニムパンツに淡いグレーのロングコート、緑のマフラーをコーディネートした姿を披露した。また、イマーシブ・フォート東京を訪れ、シャーロック・ホームズの世界を満喫したショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「名探偵田辺」「よ！名探偵」「かわいすぎです」「可愛いコーデでお似合い」「おしゃれで素敵」「足長」などのコメントが寄せられている。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。日大芸術学部時代の21年には「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞など3つの賞を受賞し、「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。25年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理、肩もみ。趣味は神社巡り、家庭菜園など。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。