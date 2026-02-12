ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が11日、自身のインスタグラムを更新。水着でのダンス動画を投稿した。

「私が色々教えてあげるよ」とつづり、水色のスポーティーなビキニ水着姿で音楽に合わせて踊った。また、「ねえ！どこ見てるの？」と呼びかけ、三つ編みでハート柄のランジェリーの肩ひもを内側に寄せてバストを強調するポーズをとった動画もアップした。

ファンやフォロワーからも「かわいい〜」「ぷるぷる最高」「わがままボデー」「胸の躍動感が半端ない」「紐になりたい」「ハートに火がついた」「たまらん」「惚れました」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。