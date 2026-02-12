ホンダF1 ベテランメカニック対談 第１回（全４回）

2026年シーズン、ホンダはアストンマーティンと組んで、第５期のワークス活動を再開させる。そこで今回、F1カメラマンの熱田護氏が、ホンダF1の第３期（2000〜2008年）と2015年からスタートした第４期を最前線で支えてきたふたりのメカニックに話を聞いた。

ひとりは2025年までレッドブル・レーシングでチーフメカニックを務めた吉野誠さん。もうひとりは同じく2025年までレーシングブルズ（トロロッソ、アルファタウリ）でチーフメカニックとして活動した法原淳さん。ホンダの現場の「顔」として長く活躍してきたベテランメカニックのふたりに、ホンダF1の過去と未来について熱く語ってもらった。（インタビュー実施＝2025年12月）



レッドブルのメカニックを務めた吉野誠さん（左）とレーシングブルズを担当した法原淳さん（右）





【200戦以上を皆勤賞、最初の仕事は？】

ーーまずは、ふたりのF1でのキャリアを教えてください。

法原淳（以下、法原） 第４期は2019年の第11戦ドイツGPがスタートでした。そのレースで当時トロロッソのダニール・クビアト選手が３位表彰台に上がったんですよね。そこからチーム名はトロロッソ、アルファタウリ、レーシングブルズと変わっていきましたが、おかげさまで大きなケガもなく、2025年シーズンの最終戦アブダビGPまで皆勤賞でした。

最初にF1のプロジェクトに関わったのは1999年です。当時は「無限」がジョーダンにエンジンを供給していたのですが、実際に（自然吸気の）V10エンジンを開発していたのはホンダだったんです。その頃の僕はまだ駆け出し。エンジンをバラして、洗浄して、クラック（ひび）の有無をチェックして......というのが最初の仕事でした。

1999年のジョーダンはけっこう調子がよかったです。ドライバーのハインツ＝ハラルド・フレンツェン選手がチャンピオン争いに加わっていましたので、予選用のスペシャルエンジンを作ることになりました。それで日本GPのための「鈴鹿スペシャル」を担当しました。

ーー当時は予選専用のエンジンがありました。いい時代でした（笑）。

法原 そうですね。予選の１アタックだけのためにスペシャルエンジンを１基投入していました。その時に初めて上司が「お前、いろいろな仕事をやってきたんだから鈴鹿へ行ってこい」と言われて、初めてF1の現場に行きました。正直、予選で何があったのかは記憶にないですが、「鈴鹿スペシャル」はトラブルなくしっかり走ったことは覚えています。

吉野誠（以下、吉野） 私がF1のメカニックの仕事を始めたのも1999年ですが、ジョーダン・無限のプロジェクトではありません。その頃、ホンダの白いF1マシン（RA099）をマックス・フェルスタッペン選手のお父さんであるヨス・フェルスタッペンさんが走るというプロジェクトがあって、そこで仕事をすることになったのが最初です。

ーーホンダがコンストラクターとして参戦することを目指したプロジェクトですね。イギリスにホンダ・レーシング・ディベロップメント（HRD）を設立し、フェラーリなどで活躍したデザイナーのハーベイ・ポスルスウェイトさんがマシンを設計し、テストドライバーにヨス・フェルスタッペン選手を起用。サーキットでテストするところまで準備が進んでいました。

吉野 そのプロジェクトの実走テストに参加させていただいたのが1999年です。レースメカニックの現場デビューは、第３期のBARホンダ時代、2001年の開幕戦になります。それから第３期は、ホンダが撤退する2008年までメカニックを務めました。

第４期は2019年の開幕戦からレッドブルでチーフメカニックを務めていますが、法原さんと同様に2025年シーズンの最終戦まで皆勤賞ですね。第３期を入れると、これまでメカニックとして現場に来たのは243戦。昔のカレンダーを全部調べて、ちゃんと数えたんですから（笑）。

法原 それはすごい（笑）。私は2000年からBARホンダに加わり、第３期ではBAR用のレースエンジンを組み立てるグループに入りました。これまでのレース数は、吉野さんよりは少ないので、たぶん200戦くらいかな。

【佐藤琢磨、フェルスタッペンとの思い出】

ーーこれまで関わったドライバーを教えてください。

法原 ジョーダン時代はハインツ＝ハラルド・フレンツェン選手とデーモン・ヒル選手です。第３期は、リカルド・ゾンタ選手、ジャック・ヴィルヌーヴ選手、オリビエ・パニス選手、佐藤琢磨選手、ジェンソン・バトン選手、ルーベンス・バリチェロ選手。

第４期では、ダニール・クビアト選手、ピエール・ガスリー選手、ブレンドン・ハートレイ選手、角田裕毅選手、ニック・デ・フリース選手、ダニエル・リカルド選手、リアム・ローソン選手、アイザック・ハジャー選手とも一緒に仕事をしています。あと、2026年にデビューするアービッド・リンドブラッド選手と岩佐歩夢選手、テスト走行した山本尚貴選手と佐藤万璃音選手も担当しました。

吉野 私はヨス・フェルスタッペン選手から始まって、第３期は最初、オリビエ・パニス選手の担当になり、その後、ジャック・ヴィルヌーヴ選手、佐藤琢磨選手、ジェンソン・バトン選手も受け持ちました。

あと、アンソニー・デビッドソン選手とも一緒に仕事をしました。第４期でレッドブルのチーフメカニックをするようになってからは、マックス・フェルスタッペン選手、ピエール・ガスリー選手、アレックス・アルボン選手、セルジオ・ペレス選手、角田選手という感じですね。

ーーふたりが印象に残っているドライバーは？

法原 とくに印象に残っているのは佐藤琢磨選手です。2002年、彼がジョーダンからデビューする現場に立ち会えたんです。そこから琢磨選手と仕事をすることが多かったですね。2003年は琢磨選手がBARのテストドライバーになったので、彼と一緒にテストチームに移って、2004年はレギュラーに復帰したのでレースチームに戻りました。

琢磨選手はエンジニアと密接にコミュニケーションして、細かいところまでマシンを突き詰めていく印象があります。だから結果に結びつくんだと思いながら見ていましたし、開発ドライバーとして優秀だという話を聞くと、「やっぱりな。当然いいクルマになるよな」と感じました。

あと印象深いのは2009年のワールドチャンピオン、ジェンソン・バトン選手です。彼は琢磨選手のドライビングスタイルとは全然違いました。バトン選手は本当にジェントルな走りでしたが、それでタイムも速い。すごく記憶に残っています。

吉野 琢磨選手や角田選手は日本語でコミュニケーションできるので、他のドライバーとは話さないようなことも話すことはありました。たわいもない観光の話だったり、ラーメンの話だったり（笑）。そんな話ができたのは面白かったですし、今となってはいい思い出のひとつかなと思っています。

あとはやっぱりマックス・フェルスタッペン選手ですね。私が最初に携わった白いホンダのF1マシンはお父さんがドライブしていましたから、「あれは私の最初の仕事だったんだよ」とフェルスタッペン選手に話をしたことがあって、彼も「知ってる。俺はあのマシンのコクピットに座らせてもらったんだよ」と。その時の写真が携帯に入っていて見せてくれたんです。あの時のことをフェルスタッペン選手は今でも覚えているんですよね。そういうつながりがあったのは個人的にはすごくいい思い出です。

【彼が来ると現場にパッと花が咲く感じ】

ーーふたりは僕らメディアの人間よりも近くでドライバーに接しています。そうすると、なかなか知ることができない、ドライバーの素顔を見るチャンスがあると思います。そういうシーンを目撃したことは？

吉野 私は2022年ベルギーGPでフェルスタッペン選手が優勝し、レッドブル・レーシングの代表として表彰台に立たせていただきました。そのセレモニーの際に主催者の方に呼ばれて、控え室にフェルスタッペン選手と行くわけです。

レース後の彼は疲労困憊していました。裏に入って、人がいないところではすごく疲れた表情で、握手した手にもそんなに力がこもっていない。でも、表彰式やインタビューを受けている時はすごく元気になるんです。だからメディアやお客さんの前では無理をして、演技をしているのを見てプロ意識を強く感じました。

トップクラスのドライバーでも、肉体的には限界に近いところで走り、最後まで高い集中力を維持して戦っているので、F1ドライバーはすごい仕事だなって思いました。



2022年ベルギーGPでフェルスタッペン（左から２番目）が優勝し、ともに表彰台に立った吉野氏（右端）





法原 ドライバーは走行してマシンを降りたら、すぐにエンジニアとミーティングとか、そういう段取りになっていますので、ドライバーの表情を見る機会というのはなかなかないんです。しかも彼らはヘルメットをかぶっていますからね。

マシンを降りた時にがっくりとした背中とか軽やかな足取りとか、そういうところでドライバーの感情を推し量るような感じでした。でもひとりだけ違うドライバーがいました。ダニエル・リカルド選手ですね。彼はいつも元気よく我々のところに来て、気さくにあいさつしたり、話しかけてきたりするんです。

吉野 リカルド選手のフレンドリーさは別格ですね。裏表がないですし、誰に対しても分け隔てなく接してくれます。そこはすごいと思いますね。

法原 彼がそばに来ると、そこがパッと花が咲くという感じになります。

吉野 そういうところはありますよね。リカルド選手はキャラクター的な部分でも魅力があるので、レッドブルが手放したくなかったっていうのはすごくわかります。F1ドライバーはフレンドリーさがすべてという世界ではないですが、大事な能力のひとつだと思います。

＜プロフィール＞

吉野 誠 よしの・まこと／1969年生まれ。1990年、ホンダ入社。国内の一般車のサービス部門を経て、1999年からF1プロジェクトに参画。当初はホンダ・レーシング・ディベロップメント（HRD）が製作したテストカーのプロジェクトに関わり、2000〜2008年には第３期F1で活動。その後、燃料電池の開発に携わり、2018年にF1プロジェクトに復帰。2025年までレッドブル・レーシングのチーフメカニックを務めた。

法原 淳 のりはら・あつし／1970年生まれ。1991年、ホンダ入社。国内の一般車のサービス部門を経て、1998年からジョーダン・無限ホンダのエンジン開発に関わり、2000〜2008年、第３期F1プロジェクトに参画。その後、量産車のミッション開発に携わり、2018年からF1プロジェクトに復帰。2025年までレーシングブルズ（アルファタウリ、トロロッソ）のチーフメカニックを務めた。