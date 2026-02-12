歌がうまいと思う「2000年代デビューのバンド」ランキング！ 2位「BUMP OF CHICKEN」を抑えた1位は？
All Aboutニュース編集部は2025年11月10〜11日、全国10〜60代の男女300人を対象に「邦楽ロックバンドに関するアンケート」を実施しました。本記事では「歌がうまいと思う2000年代デビューのバンド」ランキングを発表します。
2位は、「BUMP OF CHICKEN」です！
千葉県佐倉市出身、1979年生まれの幼なじみ4人で結成されたロックバンド。中学時代にドラムの升秀夫さんが「ロックを変えようぜ」と声をかけたのが始まりで、バンド名は「弱者の反撃」を意味します。1999年にインディーズデビューし、2000年のメジャーデビュー後、『天体観測』の大ヒットで広く知られる存在となりました。藤原が描く物語性の高い歌詞や、聴く人の記憶に寄り添う普遍的な世界観が特徴。メンバー間の強い結束力も魅力で、長年多くのファンに支持されています。
自由回答を見ると、「歌上手いし、雰囲気があります」（30代女性／埼玉県）、「ボーカルの藤原基央の歌唱力最も高いと思うからです」（60代男性／愛知県）、「独特な歌声がとてもバンドにマッチしているからです」（20代男性／大阪府）、「優しい歌声で、独特の世界観で、惹き込まれるうまさ」（40代女性／群馬県）、「ご自身が創られる曲の世界観に、とても合っている歌声のように感じるからです」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられていました。
1位に選ばれたのは、「ONE OK ROCK」でした！
2005年に結成された4人組ロックバンド。バンド名は練習時間が深夜1時（one o'clock）だったことに由来しています。ロックを基調とした熱いサウンドと、ボーカルのTakaさんの圧倒的な歌唱力、流ちょうな英語詞が特徴。日本国内のドームツアー成功にとどまらず、海外レーベルとも契約しワールドツアーを行うなど、世界規模で活躍する実力派バンドで、ファンからは「ワンオク」の愛称で親しまれています。
アンケート回答では、「高い曲やがなりのある曲があって、真似しようとしてできるものではなかったため上手いと思います。また、歌詞が励まし等リスナーに寄り添っているからです」（20代男性／千葉県）や、「TAKAさんは本当に本物だと思います」（40代女性／茨城県）、「難しいテンポ、音程の曲もいつも一定で上手いと思う」（20代女性／東京都）、「ボーカルのTakaさんの声と、表現力はダントツだと思う」（40代女性／島根県）、「声に迫力があって、勢いもあって上手いと思います」（40代女性／福井県）といったコメントが寄せられています。
※コメントは全て原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:斉藤 雄二)
