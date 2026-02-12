年越し料理の需要が多様な消費成長を促進―中国

午（うま）年の春節（旧正月、今年は2月17日）が近づくにつれ、年夜飯（年越し料理）の予約市場はすでに活況となっており、イートインと自宅での食事という二つのシーンが並行し、伝統と新しいスタイルが融合する特徴を見せています。

中国のフードデリバリー大手「美団」のデータによると、2月9日時点で、旧暦の大みそか（16日）の年越し料理の事前予約注文数は前年同期比で3倍以上増加し、サイト上の関連検索数も倍増しました。予約が盛況な5都市は、上海、北京、杭州、広州、南京となっています。

業界団体の調査によれば、8〜10人用の家族団らん向けが年越し料理の主流選択肢となっており、1000〜2000元（約2万2000円〜4万4000円）セットのコースが最も消費者に人気があります。

年越し料理の儀式感や文化的な意味合いをより際立たせるため、老舗飲食店各社は相次いで「午年」をテーマにした特別メニューを打ち出し、伝統料理の復活や民俗イベントを展開しています。例えば、北京にある北京ダックで有名な全聚徳は「騏驥啓新・四味賀春（優れた始まりを迎え、新年を祝う四つの味わい）」をテーマとしたイベントを開催し、北京の山東料理の老舗「同和居」は「駿棗納福（新年に幸運を招く駿馬の祝い）」をテーマとした料理を提供し、消費者に新年の祝福を届けます。

今年注目されるのは、消費習慣の変化に伴い、「軽く調理する」年越し料理スタイルが非常に高い人気を集めている点です。SNSの抖音（ドウイン）のデータによると、1月16〜29日、年越し料理関連製品の取引総額は前年同期比で92％増加し、シーフードの年越し料理ギフトセットや伝統料理の仏跳牆、大盆菜などが人気カテゴリーとなり、手軽で便利な調理済み・半調理済みの年越し料理が好まれています。（提供/CRI）