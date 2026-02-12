もらったらうれしい「福井県のお土産」ランキング！ 2位「から揚げせんべい」を抑えた1位は？【2026年調査】
家で過ごす時間が愛おしく感じられるこの時期は、その土地ならではの豊かな味わいを添えて、日常を少しだけ特別に演出してみたくなります。贈る相手の喜ぶ顔を思い浮かべながら選びたい、多くの人に長く愛され続けている品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「福井県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「お菓子にもつまみにもいいから」（40代女性／群馬県）、「素材の姿がそのまま焼き上げられた贅沢なせんべいで、噛むほどにタコやイカの凝縮された旨みが溢れ出します」（40代男性／宮城県）、「福井の海の幸をギュッと閉じ込めて、素材そのままをプレスし揚げした海鮮せんべいで、たこ、いか、甘えびなど種類もあり、おつまみやおやつ両方に人気で、お酒好きな人にも喜ばれ、とても美味しいからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「上品な甘さがうれしい福井土産の定番だから」（50代男性／大阪府）、「福井を代表する定番和菓子で、やわらかく食べやすい点が魅力だからです」（30代女性／愛知県）、「赤ちゃんの頬のような驚くほど柔らかな食感と、絹織物の産地らしい上品な甘みが、誰にでも愛される安心感を与えるから」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
