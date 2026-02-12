日産「エルグランド顔」の“高級SUV”に反響殺到！

かつて日本でも販売され、都会的なクロスオーバーSUVの先駆けとして人気を博した日産「ムラーノ」。

2015年に国内販売を終了して久しいですが、北米市場では独自の進化を続け、現在は4代目となる最新モデルが販売されています。

2002年に北米で誕生したムラーノは、2004年に日本へ上陸。「動くモダンアート」とも評された洗練されたデザインで存在感を放ちましたが、代を重ねるごとに北米指向のボディサイズへと拡大。

燃費や取り回しを重視する日本の道路事情との乖離が進み、惜しまれつつも姿を消しました。

しかし、現在北米で展開されている4代目ムラーノは、日本のファンも無視できない魅力的な変貌を遂げています。

エクステリアは、水平基調の厚みあるグリルと薄型ランプを組み合わせた、威厳あるフロントマスクを採用。

そのフロントデザインは、どこか日産の最高級ミニバン「エルグランド」を彷彿とさせる迫力を漂わせています。

また、サイドからリアにかけては伸びやかでワイドなプロポーションを形成し、上級SUVらしい堂々たる佇まいを実現しています。

インテリアのコンセプトは「スパのような聖域」。落ち着いた色調と質感を重視した室内には、大画面ディスプレイと最新のコネクテッド機能が融合。

上級グレードでは、シートベンチレーションやマッサージ機能、アンビエントライトなどが装備され、移動時間を静かで快適なリラクゼーションタイムへと変える工夫が凝らされています。

走りも刷新されました。先代までのV6エンジンに代わり、可変圧縮比技術を用いた2リッター直列4気筒「VCターボ」エンジンを搭載。

最高出力241馬力を発揮し、9速ATと組み合わせることで、力強い加速と静粛性、そして燃費効率を高い次元でバランスさせています。

では、この魅力的な新型ムラーノが日本で復活する可能性はあるのでしょうか。

現状では、「サイズ」と「パワートレイン」という2つの大きな壁が立ちはだかります。

全幅が2メートルに迫る巨体は、日本の狭い道路や駐車場事情では大きなハンデとなります。

また、国内市場で主流となっているハイブリッド（e-POWER）の設定がなく、ガソリンターボのみというラインナップも、燃費意識の高い日本のユーザーには響きにくい要素です。

しかし、希望がないわけではありません。解決の鍵を握るのは日産の伝家の宝刀「e-POWER」です。

もし、この堂々たるボディに、国内で実績のあるe-POWERを搭載することができれば、燃費と静粛性、そして電動駆動ならではの力強い走りを手に入れ、一気に日本市場向けの商品力が向上します。

さらに、「アリア」や「エクストレイル」で培った電動四輪制御技術「e-4ORCE」が組み合わされれば、巨体を感じさせない意のままのハンドリングも実現できるでしょう。

日産は現在、ブランドの再構築を進めています。

エルグランドのような高級感と、最新の電動技術を融合させたSUVとして、ムラーノが日本市場に「帰還」する日は来るのか。

e-POWER搭載モデルの登場こそが、その唯一にして最大の現実的なシナリオと言えそうです。

※ ※ ※

このように北米で進化を続けるムラーノに対し、日本のSNSやネットコミュニティでは導入を熱望する声や、日産の戦略に対する様々な意見が寄せられています。

まず目立つのは、純粋なデザインやコンセプトへの評価です。

「今の日本車にはない、こういうこだわりのあるデザインのSUVが欲しい」「初代ムラーノに乗っていたけど本当に良いクルマだった。あの感動をもう一度味わいたい」「コンセプトや内装の質感はかなり魅力的。日本でもウケる要素しかない」と、高級SUVとしてのポテンシャルを評価する声が多く聞かれます。

一方で、日本未導入の現状に対するもどかしさもにじみます。

「なぜこれほど良い車を自国で売らないのか。日産の商品展開は不思議でならない」「北米専売にするには惜しい完成度。選択肢の一つとして日本にも置いてほしい」といった、メーカーへの要望も根強く寄せられています。

また、今後の可能性についての冷静な分析や期待の声も上がっています。

「大型SUVの『パトロール』も日本導入が噂されているし、ムラーノだって右ハンドル化さえクリアできればあり得る話」「この顔いいね〜！」「ムラーノを『エルグランド・クロス』として売ってくれ」「トランプ政権の影響で関税が変わればトヨタのように逆輸入という形で入ってくる可能性もあるかもしれない」「名前が似ている『テラノ』とは関係ないのかな？ どちらにせよ日産の四駆には頑張ってほしい」

かつてのオーナーから新規のファンまで、ムラーノの動向には多くのクルマ好きが熱い視線を注いでいるようです。