ダウンスイングの重さは「点」ではなく「V字」で受ける！ フェースの向きがピタッと安定するセンサーの作り方【ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

右親指と人差し指のＶ字でクラブを支える

【部位】右親指と人差し指 【機能】クラブの重さを受け止める

親指と人差し指の間を締めておく

Ｐ４でクラブはバックスイングからダウンスイングへと動きの方向を変えるわけですが、その際、クラブの重さが体にのしかかってきます。その受け止め方が悪いと、クラブの動きが安定しなくなります。

そのため、昔から右親指と人差し指の間のＶ字をぴっちり締めて、その部分でクラブの重さを受け止めて、ダウンスイングを始めるものと説明されてきています。左手の親指と、右手のこのＶ字部分で受け止めます。

なぜＶ字をつくるかというと、重さを指で受け止めたくないから。指で受け止めると、その反応として指が動いてしまうからです。右利きの人の右手人差し指は繊細な感覚を持っており、脳で意識していなくても自然にいろいろと反応して動いてしまいます。それが、クラブの動きを乱してしまうのを防ぐ必要があるのです。

【親指と人差し指を締める】

親指と人差し指をくっつけてＶ字をつくる。このＶ字でクラブの重さを受け止めて支えることで、切り返しでのクラブの挙動が安定する。

人差し指の敏感さを活かす方法

Ｖ字を締めて人差し指が自由に動かないようにしておくということは、この指はまったく使わないのかというと、そうでもありません。この指を動かすわけではありませんが、動かさなくても果たせる役割があります。先ほど、左手の親指でフェースの向きを感じるセンサー役を果たしている人がいると説明しましたが、右人差し指のグリップに触れている部分をセンサー役にすることもできるのです。

ほかに、右手のひらの向きや、左手の甲で感じている人もいます。手に限らず、腕やヒジ、体幹の使い方や頭の位置で感じている人もいます。どこでもいいので、フェースの向きを感じるセンサーをつくり、その感覚を磨いておくことをお勧めします。

【人差し指の付け根がカギ】

クラブの動きを人差し指の付け根で感じ、クラブからのフィードバックを得ながら操作する人もいる。

