ドル円理論価格 1ドル＝155.14円（前日比-0.15円） ドル円理論価格 1ドル＝155.14円（前日比-0.15円）

割高ゾーン：156.24より上

現値：153.36

割安ゾーン：154.04より下



過去5営業日の理論価格

2026/02/11 155.29

2026/02/10 156.50

2026/02/09 156.38

2026/02/06 156.96

2026/02/05 155.54



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

