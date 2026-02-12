◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)

日本勢4人全員が12位以内が確定して決勝進出を決めたスノーボード男子ハーフパイプ予選。戸塚優斗選手が、全体2位の91.25をマークして日本勢トップで予選を通過しました。

戸塚選手は「思ったよりレベルが高くて、みんなすごい回してて、きれいに決めているので、少し焦った」と話しますが、自身も2回目で91.25の高得点をマーク。「自分の滑りをとりあえず2本目でできたのかなと思います」と振り返りました。

現地に駆け付けた応援団については、「毎回来てくれていて。上からもうっすら見えるし、下来ても声聞こえるので励みになってます」とコメント。

過去2大会は11位、10位となっており、「2回悔しい結果で終わっているので、自分のできる滑りのマックスを出してそれがメダルにつながったらうれしいです」と悲願のメダル獲得へ意気込みました。

なお日本勢は山田琉聖選手、平野流佳選手、平野歩夢選手も入れて、日本勢4人全員が予選突破を決めています。

▽日本勢結果2位 戸塚優斗 91.253位 山田琉聖 90.255位 平野流佳 87.507位 平野歩夢 85.50