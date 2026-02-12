オープンＨが初の１万円台乗せ、２６年９月期利益予想及び配当予想を上方修正

オープンハウスグループ<3288.T>が３連騰で１万円の大台に乗り上場来高値を更新している。１０日の取引終了後、２６年９月期の連結業績予想について、営業利益を１７００億円から１７４５億円（前期比１９．６％増）へ、純利益を１１２０億円から１１５５億円（同１４．７％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各９４円の年１８８円から中間・期末各１００円の年２００円に引き上げたことが好感されている。売上高は１兆４８５０億円（同１１．１％増）の従来見通しを据え置いたものの、首都圏を中心とした都市部における高い需要に加え、マンション価格の高騰並びに供給減少を受けて、戸建関連事業が順調に推移することが見込まれるという。



同時に発表した第１四半期（２５年１０～１２月）決算は、売上高３２９８億５０００万円（前年同期比４．３％増）、営業利益４０２億９２００万円（同１７．３％増）、純利益２７４億７００万円（同１９．６％増）だった。収益不動産事業が、顧客とする事業法人、富裕層が投資対象とする賃貸マンション、オフィスビルなどに対する高い需要を背景に好調に推移したことが牽引した。一方、主力の戸建関連事業は、引き渡しこそ前年同期並みとなったが、展開エリアにおける戸建住宅に対する需要が回復傾向にあり、販売契約が好調に推移した。



出所：MINKABU PRESS