ＭＴＧが３連騰、主力ブランド好調で２６年９月期業績予想を上方修正

ＭＴＧ<7806.T>が３連騰している。この日の寄り前に、２６年９月期の連結業績予想について、売上高を１２００億円から１２８０億円（前期比２９．５％増）へ、営業利益を１３０億円から１４０億円（同３１．３％増）へ、純利益を９０億円から９５億円（同１９．７％増）へ上方修正したことが好感されている。



ヘアコスメカテゴリーをはじめ全ての分野で「ＲｅＦａ」ブランドが好調に推移したほか、メディカル新商品が好調だった「ＳＩＸＰＡＤ」ブランドやテレビＣＭ効果もあった「ＲｅＤ」ブランドなどの売り上げが想定を大きく上回っていることが要因。また、ブランド力向上や新商品売上比率の向上による粗利益の増加も寄与する。



なお、同時に発表した第１四半期（１０～１２月）決算は、売上高３４４億１０００万円（前年同期比４５．４％増）、営業利益５６億６２００万円（同５３．９％増）、純利益３９億４５００万円（同６６．１％増）だった。



出所：MINKABU PRESS