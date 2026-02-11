カイカイキキギャラリーが坂知夏の大型個展を開催　新作16作品を展示

カイカイキキギャラリーが、アーティスト 坂知夏による個展「ちゅうのしんの物語」を開催している。会期は2月28日まで。

坂知夏は1997年に多摩美術大学油画学科を卒業し、2001年にカイカイキキからデビュー。2005年にニューヨークのマリアン・ボエスキー・ギャラリーでの個展開催のほか、セントラルパークで巨大なゾウの立体作品を展示。2012年に子育てを理由に制作活動を一時休止していたが、2023年からカイカイキキと再び接点を持ち、本格的に制作を再開。以降「ART SG 2025」や「Frieze Los Angeles 2025」、「Art Basel Hong Kong 2025」、「Art Fair Tokyo 2025」など、国際的なアートフェアで精力的に作品を発表してきた。

坂にとって復帰後初のギャラリーでの大型個展となる同展は、「あらゆる二元的なものの中、目覚めと眠り」をテーマに新作ペインティング16点を展示している。

■ 坂知夏個展 ちゅうのしんの物語

期間：2026年2月6日（金）〜2月28日（土）

会場：カイカイキキギャラリー

所在地：東京都港区元麻布2-3-30 元麻布クレストビルB1F

営業時間： 11:00〜19:00