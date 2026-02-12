―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月9日から10日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3695> ＧＭＯ－ＰＰ 　東Ｇ 　 -10.88 　　2/10　本決算　　　102.48
<6180> ＧＭＯメディ 　東Ｇ 　 -10.87 　　2/10　本決算　　　　4.35
<3896> 阿波製紙 　　　東Ｓ　　 -8.56 　　2/10　　　3Q　　　　赤転
<4316> ビーマップ 　　東Ｇ　　 -8.36 　　2/10　　　3Q　　　　赤拡
<1960> サンテック 　　東Ｓ　　 -8.22 　　2/10　　　3Q　　　　6.23

<8105> ＢＴＣＪＰＮ 　東Ｓ　　 -6.55 　　2/10　　　3Q　　　　赤拡
<7361> ＨＣＨ 　　　　東Ｇ　　 -6.39 　　2/10　　　1Q　　　-41.51
<9726> ＫＮＴＣＴ 　　東Ｓ　　 -5.89 　　2/10　　　3Q　　　 23.72
<7490> 日新商 　　　　東Ｓ　　 -5.62 　　2/10　　　3Q　　　-42.37
<331A> メディックス 　東Ｓ　　 -5.32 　　2/10　　　3Q　　　-29.41

<1799> 第一建設 　　　東Ｓ　　 -5.29 　　2/10　　　3Q　　　 10.60
<4013> 勤次郎 　　　　東Ｇ　　 -4.92 　　2/10　本決算　　　　5.51
<5586> ラボロＡＩ 　　東Ｇ　　 -4.06 　　2/10　　　1Q　　　 -6.61
<1866> 北野建 　　　　東Ｓ　　 -4.04 　　2/10　　　3Q　　　 25.65
<7963> 興研 　　　　　東Ｓ　　 -3.89 　　2/10　本決算　　　 -5.74

<6848> 東亜ＤＫＫ 　　東Ｓ　　 -3.82 　　2/10　　　3Q　　　-56.80
<2763> エフティ 　　　東Ｓ　　 -3.55 　　2/10　　　3Q　　　-22.86
<4628> エスケー化研 　東Ｓ　　 -3.42 　　2/10　　　3Q　　　 -6.52
<4583> カイオム 　　　東Ｇ　　 -3.42 　　2/10　本決算　　　　　－
<7412> アトム 　　　　東Ｓ　　 -3.34 　　2/10　　　3Q　　　　赤縮

<2138> クルーズ 　　　東Ｓ　　 -3.22 　　2/10　　　3Q　　　　赤縮
<8023> ＤＡＩＫＯＸ 　東Ｓ　　 -3.14 　　2/10　　　3Q　　　-21.04
<9343> アイビス 　　　東Ｇ　　 -3.14 　　2/10　本決算　　　 12.10
<6899> ＡＳＴＩ 　　　東Ｓ　　 -3.12 　　2/10　　　3Q　　　-24.32
<4772> ＳＭＥＪ 　　　東Ｇ　　 -2.94 　　2/10　本決算　　　 32.47

<6982> リード 　　　　東Ｓ　　 -2.55 　　2/10　　　3Q　　　　赤拡
<4284> ソルクシーズ 　東Ｓ　　 -2.53 　　2/10　本決算　　　 13.23
<3848> データアプリ 　東Ｓ　　 -2.47 　　2/10　　　3Q　　　 49.12
<9380> 東海運 　　　　東Ｓ　　 -2.34 　　2/10　　　3Q　　　　0.00
<2304> ＣＳＳ 　　　　東Ｓ　　 -2.23 　　2/10　　　1Q　　　 -2.05

<3772> ウェルス 　　　東Ｓ　　 -2.22 　　2/10　　　3Q　　　　赤拡
<7129> ミアヘルサ 　　東Ｓ　　 -2.13 　　2/10　　　3Q　　　 15.52
<4960> ケミプロ 　　　東Ｓ　　 -2.03 　　2/10　　　3Q　　　-16.78
<7235> 東ラヂ 　　　　東Ｓ　　 -1.85 　　2/10　　　3Q　　　 50.47
<6969> 松尾電 　　　　東Ｓ　　 -1.77 　　2/10　　　3Q　　　 33.73

<8841> テーオーシー 　東Ｓ　　 -1.76 　　2/10　　　3Q　　　 41.73
<9348> アイスペース 　東Ｇ　　 -1.74 　　2/10　　　3Q　　　　赤縮
<3878> 巴川コーポ 　　東Ｓ　　 -1.73 　　2/10　　　3Q　　　 -2.77
<7292> 村上開明 　　　東Ｓ　　 -1.68 　　2/10　　　3Q　　　 11.82
<7760> ＩＭＶ 　　　　東Ｓ　　 -1.65 　　2/10　　　1Q　　　 46.26

<6775> ＴＢグループ 　東Ｓ　　 -1.64 　　2/10　　　3Q　　　　赤縮
<7815> 東京ボード 　　東Ｓ　　 -1.60 　　2/10　　　3Q　　　　赤縮
<5695> パウダテック 　東Ｓ　　 -1.59 　　2/10　　　3Q　　　　1.03
<8835> 太平発 　　　　東Ｓ　　 -1.53 　　2/10　　　3Q　　　　2.82
<3948> 光ビジネス 　　東Ｓ　　 -1.45 　　2/10　本決算　　　　7.14

<2342> トランスＧＧ 　東Ｇ　　 -1.31 　　2/10　　　3Q　　　　黒転
<2483> 翻訳センター 　東Ｓ　　 -1.30 　　2/10　　　3Q　　　 -6.55
<9959> アシードＨＤ 　東Ｓ　　 -1.26 　　2/10　　　3Q　　　 17.34
<5974> 中国工 　　　　東Ｓ　　 -1.22 　　2/10　　　3Q　　　　1.80
<1446> キャンディル 　東Ｓ　　 -1.20 　　2/10　　　1Q　　　 22.47

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース