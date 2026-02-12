決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … アイスペース、ＢＴＣＪＰＮ、ビーマップ (2月10日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月9日から10日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3695> ＧＭＯ－ＰＰ 東Ｇ -10.88 2/10 本決算 102.48
<6180> ＧＭＯメディ 東Ｇ -10.87 2/10 本決算 4.35
<3896> 阿波製紙 東Ｓ -8.56 2/10 3Q 赤転
<4316> ビーマップ 東Ｇ -8.36 2/10 3Q 赤拡
<1960> サンテック 東Ｓ -8.22 2/10 3Q 6.23
<8105> ＢＴＣＪＰＮ 東Ｓ -6.55 2/10 3Q 赤拡
<7361> ＨＣＨ 東Ｇ -6.39 2/10 1Q -41.51
<9726> ＫＮＴＣＴ 東Ｓ -5.89 2/10 3Q 23.72
<7490> 日新商 東Ｓ -5.62 2/10 3Q -42.37
<331A> メディックス 東Ｓ -5.32 2/10 3Q -29.41
<1799> 第一建設 東Ｓ -5.29 2/10 3Q 10.60
<4013> 勤次郎 東Ｇ -4.92 2/10 本決算 5.51
<5586> ラボロＡＩ 東Ｇ -4.06 2/10 1Q -6.61
<1866> 北野建 東Ｓ -4.04 2/10 3Q 25.65
<7963> 興研 東Ｓ -3.89 2/10 本決算 -5.74
<6848> 東亜ＤＫＫ 東Ｓ -3.82 2/10 3Q -56.80
<2763> エフティ 東Ｓ -3.55 2/10 3Q -22.86
<4628> エスケー化研 東Ｓ -3.42 2/10 3Q -6.52
<4583> カイオム 東Ｇ -3.42 2/10 本決算 －
<7412> アトム 東Ｓ -3.34 2/10 3Q 赤縮
<2138> クルーズ 東Ｓ -3.22 2/10 3Q 赤縮
<8023> ＤＡＩＫＯＸ 東Ｓ -3.14 2/10 3Q -21.04
<9343> アイビス 東Ｇ -3.14 2/10 本決算 12.10
<6899> ＡＳＴＩ 東Ｓ -3.12 2/10 3Q -24.32
<4772> ＳＭＥＪ 東Ｇ -2.94 2/10 本決算 32.47
<6982> リード 東Ｓ -2.55 2/10 3Q 赤拡
<4284> ソルクシーズ 東Ｓ -2.53 2/10 本決算 13.23
<3848> データアプリ 東Ｓ -2.47 2/10 3Q 49.12
<9380> 東海運 東Ｓ -2.34 2/10 3Q 0.00
<2304> ＣＳＳ 東Ｓ -2.23 2/10 1Q -2.05
<3772> ウェルス 東Ｓ -2.22 2/10 3Q 赤拡
<7129> ミアヘルサ 東Ｓ -2.13 2/10 3Q 15.52
<4960> ケミプロ 東Ｓ -2.03 2/10 3Q -16.78
<7235> 東ラヂ 東Ｓ -1.85 2/10 3Q 50.47
<6969> 松尾電 東Ｓ -1.77 2/10 3Q 33.73
<8841> テーオーシー 東Ｓ -1.76 2/10 3Q 41.73
<9348> アイスペース 東Ｇ -1.74 2/10 3Q 赤縮
<3878> 巴川コーポ 東Ｓ -1.73 2/10 3Q -2.77
<7292> 村上開明 東Ｓ -1.68 2/10 3Q 11.82
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ -1.65 2/10 1Q 46.26
<6775> ＴＢグループ 東Ｓ -1.64 2/10 3Q 赤縮
<7815> 東京ボード 東Ｓ -1.60 2/10 3Q 赤縮
<5695> パウダテック 東Ｓ -1.59 2/10 3Q 1.03
<8835> 太平発 東Ｓ -1.53 2/10 3Q 2.82
<3948> 光ビジネス 東Ｓ -1.45 2/10 本決算 7.14
<2342> トランスＧＧ 東Ｇ -1.31 2/10 3Q 黒転
<2483> 翻訳センター 東Ｓ -1.30 2/10 3Q -6.55
<9959> アシードＨＤ 東Ｓ -1.26 2/10 3Q 17.34
<5974> 中国工 東Ｓ -1.22 2/10 3Q 1.80
<1446> キャンディル 東Ｓ -1.20 2/10 1Q 22.47
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース