決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ハーモニック、マイクロ波、ヨネックス (2月10日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月9日から10日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4419> フィナＨＤ 東Ｇ +22.11 2/10 3Q 61.22
<5956> トーソー 東Ｓ +19.44 2/10 3Q 70.45
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ +18.84 2/10 3Q 270.13
<3787> テクノマセマ 東Ｓ +18.61 2/10 3Q 黒転
<6518> 三相電機 東Ｓ +15.14 2/10 3Q 1557.45
<6466> ＴＶＥ 東Ｓ +11.26 2/10 1Q 黒転
<2488> ＪＴＰ 東Ｓ +10.85 2/10 3Q 7.02
<2418> ツカダＧＨＤ 東Ｓ +10.83 2/10 本決算 17.61
<3449> テクノフレ 東Ｓ +10.33 2/10 本決算 1.94
<5816> オーナンバ 東Ｓ +10.03 2/10 本決算 10.61
<5973> トーアミ 東Ｓ +9.45 2/10 3Q 黒転
<9259> タカヨシＨＤ 東Ｇ +9.04 2/10 1Q 33.99
<6324> ハーモニック 東Ｓ +8.84 2/10 3Q 黒転
<9753> ＩＸナレッジ 東Ｓ +8.56 2/10 3Q 14.17
<3779> Ｊエスコム 東Ｓ +8.52 2/10 3Q 黒転
<255A> ＧＬテクノ 東Ｓ +8.32 2/10 3Q －
<3123> サイボー 東Ｓ +7.84 2/10 3Q 30.11
<2489> アドウェイズ 東Ｓ +7.58 2/10 本決算 32.45
<7161> じもとＨＤ 東Ｓ +7.56 2/10 3Q 0.98
<7898> ウッドワン 東Ｓ +7.46 2/10 3Q 337.17
<3934> ベネフィＪ 東Ｓ +7.22 2/10 3Q 24.72
<3551> ダイニック 東Ｓ +7.13 2/10 3Q 5.32
<4572> カルナバイオ 東Ｇ +7.12 2/10 本決算 赤縮
<7561> ハークスレイ 東Ｓ +6.64 2/10 3Q 23.94
<5189> 桜ゴム 東Ｓ +6.52 2/10 3Q 黒転
<5071> ヴィス 東Ｓ +6.15 2/10 3Q -15.84
<7906> ヨネックス 東Ｓ +6.07 2/10 3Q 10.97
<2185> シイエムシイ 東Ｓ +5.91 2/10 1Q 59.85
<7602> レダックス 東Ｓ +5.64 2/10 3Q 赤拡
<5939> 大谷工業 東Ｓ +5.44 2/10 3Q -30.47
<9361> 伏木運 東Ｓ +5.02 2/10 上期 22.75
<7305> 新家工 東Ｓ +4.79 2/10 3Q 0.86
<9227> マイクロ波 東Ｇ +4.66 2/10 3Q 赤拡
<5986> モリテック 東Ｓ +4.27 2/10 3Q 226.72
<4752> 昭和システム 東Ｓ +3.85 2/10 3Q 10.47
<4563> アンジェス 東Ｇ +3.45 2/10 本決算 赤拡
<3261> グラン 東Ｇ +3.19 2/10 本決算 328.57
<7183> あんしん保証 東Ｓ +3.09 2/10 3Q 29.64
<9082> 大和自 東Ｓ +2.54 2/10 3Q 701.82
<5533> エリッツＨＤ 東Ｓ +2.26 2/10 1Q -26.88
<3670> 協立情報通信 東Ｓ +2.24 2/10 3Q 159.86
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ +2.19 2/10 3Q 50.40
<8118> キング 東Ｓ +2.16 2/10 3Q -2.77
<3633> ＧＭＯペパボ 東Ｓ +1.96 2/10 本決算 -14.56
<5842> インテグラル 東Ｇ +1.90 2/10 本決算 －
<250A> シマダヤ 東Ｓ +1.90 2/10 3Q 11.14
<2122> インタスペス 東Ｓ +1.86 2/10 1Q 43.23
<2293> 滝沢ハム 東Ｓ +1.65 2/10 3Q 赤縮
<8275> フォーバル 東Ｓ +1.59 2/10 3Q -6.34
<8131> ミツウロコＧ 東Ｓ +1.54 2/10 3Q 69.13
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
