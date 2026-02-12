―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月9日から10日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4419> フィナＨＤ 　　東Ｇ 　 +22.11 　　2/10　　　3Q　　　 61.22
<5956> トーソー 　　　東Ｓ 　 +19.44 　　2/10　　　3Q　　　 70.45
<7318> セレンＨＤ 　　東Ｇ 　 +18.84 　　2/10　　　3Q　　　270.13
<3787> テクノマセマ 　東Ｓ 　 +18.61 　　2/10　　　3Q　　　　黒転
<6518> 三相電機 　　　東Ｓ 　 +15.14 　　2/10　　　3Q　　 1557.45

<6466> ＴＶＥ 　　　　東Ｓ 　 +11.26 　　2/10　　　1Q　　　　黒転
<2488> ＪＴＰ 　　　　東Ｓ 　 +10.85 　　2/10　　　3Q　　　　7.02
<2418> ツカダＧＨＤ 　東Ｓ 　 +10.83 　　2/10　本決算　　　 17.61
<3449> テクノフレ 　　東Ｓ 　 +10.33 　　2/10　本決算　　　　1.94
<5816> オーナンバ 　　東Ｓ 　 +10.03 　　2/10　本決算　　　 10.61

<5973> トーアミ 　　　東Ｓ　　 +9.45 　　2/10　　　3Q　　　　黒転
<9259> タカヨシＨＤ 　東Ｇ　　 +9.04 　　2/10　　　1Q　　　 33.99
<6324> ハーモニック 　東Ｓ　　 +8.84 　　2/10　　　3Q　　　　黒転
<9753> ＩＸナレッジ 　東Ｓ　　 +8.56 　　2/10　　　3Q　　　 14.17
<3779> Ｊエスコム 　　東Ｓ　　 +8.52 　　2/10　　　3Q　　　　黒転

<255A> ＧＬテクノ 　　東Ｓ　　 +8.32 　　2/10　　　3Q　　　　　－
<3123> サイボー 　　　東Ｓ　　 +7.84 　　2/10　　　3Q　　　 30.11
<2489> アドウェイズ 　東Ｓ　　 +7.58 　　2/10　本決算　　　 32.45
<7161> じもとＨＤ 　　東Ｓ　　 +7.56 　　2/10　　　3Q　　　　0.98
<7898> ウッドワン 　　東Ｓ　　 +7.46 　　2/10　　　3Q　　　337.17

<3934> ベネフィＪ 　　東Ｓ　　 +7.22 　　2/10　　　3Q　　　 24.72
<3551> ダイニック 　　東Ｓ　　 +7.13 　　2/10　　　3Q　　　　5.32
<4572> カルナバイオ 　東Ｇ　　 +7.12 　　2/10　本決算　　　　赤縮
<7561> ハークスレイ 　東Ｓ　　 +6.64 　　2/10　　　3Q　　　 23.94
<5189> 桜ゴム 　　　　東Ｓ　　 +6.52 　　2/10　　　3Q　　　　黒転

<5071> ヴィス 　　　　東Ｓ　　 +6.15 　　2/10　　　3Q　　　-15.84
<7906> ヨネックス 　　東Ｓ　　 +6.07 　　2/10　　　3Q　　　 10.97
<2185> シイエムシイ 　東Ｓ　　 +5.91 　　2/10　　　1Q　　　 59.85
<7602> レダックス 　　東Ｓ　　 +5.64 　　2/10　　　3Q　　　　赤拡
<5939> 大谷工業 　　　東Ｓ　　 +5.44 　　2/10　　　3Q　　　-30.47

<9361> 伏木運 　　　　東Ｓ　　 +5.02 　　2/10　　上期　　　 22.75
<7305> 新家工 　　　　東Ｓ　　 +4.79 　　2/10　　　3Q　　　　0.86
<9227> マイクロ波 　　東Ｇ　　 +4.66 　　2/10　　　3Q　　　　赤拡
<5986> モリテック 　　東Ｓ　　 +4.27 　　2/10　　　3Q　　　226.72
<4752> 昭和システム 　東Ｓ　　 +3.85 　　2/10　　　3Q　　　 10.47

<4563> アンジェス 　　東Ｇ　　 +3.45 　　2/10　本決算　　　　赤拡
<3261> グラン 　　　　東Ｇ　　 +3.19 　　2/10　本決算　　　328.57
<7183> あんしん保証 　東Ｓ　　 +3.09 　　2/10　　　3Q　　　 29.64
<9082> 大和自 　　　　東Ｓ　　 +2.54 　　2/10　　　3Q　　　701.82
<5533> エリッツＨＤ 　東Ｓ　　 +2.26 　　2/10　　　1Q　　　-26.88

<3670> 協立情報通信 　東Ｓ　　 +2.24 　　2/10　　　3Q　　　159.86
<6226> 守谷輸送機 　　東Ｓ　　 +2.19 　　2/10　　　3Q　　　 50.40
<8118> キング 　　　　東Ｓ　　 +2.16 　　2/10　　　3Q　　　 -2.77
<3633> ＧＭＯペパボ 　東Ｓ　　 +1.96 　　2/10　本決算　　　-14.56
<5842> インテグラル 　東Ｇ　　 +1.90 　　2/10　本決算　　　　　－

<250A> シマダヤ 　　　東Ｓ　　 +1.90 　　2/10　　　3Q　　　 11.14
<2122> インタスペス 　東Ｓ　　 +1.86 　　2/10　　　1Q　　　 43.23
<2293> 滝沢ハム 　　　東Ｓ　　 +1.65 　　2/10　　　3Q　　　　赤縮
<8275> フォーバル 　　東Ｓ　　 +1.59 　　2/10　　　3Q　　　 -6.34
<8131> ミツウロコＧ 　東Ｓ　　 +1.54 　　2/10　　　3Q　　　 69.13

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース