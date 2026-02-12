決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ＪＸ金属、三井Ｅ＆Ｓ、マツダ (2月10日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月9日から10日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.6 日比谷設 <1982>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の84億円→102億円(前期は81.3億円)に21.4％上方修正し、増益率が3.2％増→25.3％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7989> ブラインド 東Ｐ +31.48 2/10 本決算 1.53
<2980> ＳＲＥＨＤ 東Ｐ +23.18 2/10 3Q 70.08
<5016> ＪＸ金属 東Ｐ +21.93 2/10 3Q 45.75
<4182> 菱ガス化 東Ｐ +18.71 2/10 3Q -10.55
<5943> ノーリツ 東Ｐ +18.36 2/10 本決算 -0.79
<1982> 日比谷設 東Ｐ +18.23 2/10 3Q 76.34
<6140> 旭ダイヤ 東Ｐ +16.45 2/10 3Q -3.62
<8022> ミズノ 東Ｐ +16.37 2/10 3Q 12.13
<3288> オープンＨ 東Ｐ +13.68 2/10 1Q 13.25
<6055> Ｊマテリアル 東Ｐ +13.64 2/10 3Q 44.91
<6459> 大和冷 東Ｐ +12.63 2/10 本決算 11.50
<6800> ヨコオ 東Ｐ +12.34 2/10 3Q -2.48
<4911> 資生堂 東Ｐ +11.34 2/10 本決算 黒転
<7261> マツダ 東Ｐ +11.06 2/10 3Q -76.13
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ +9.98 2/10 3Q -36.43
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ +8.90 2/10 3Q 30.08
<6395> タダノ 東Ｐ +8.67 2/10 本決算 45.73
<6302> 住友重 東Ｐ +7.64 2/10 本決算 16.25
<7628> オーハシテク 東Ｐ +7.54 2/10 3Q 21.82
<9075> 福山運 東Ｐ +7.31 2/10 3Q -3.26
<4044> セ硝子 東Ｐ +7.16 2/10 3Q -18.28
<7637> 白銅 東Ｐ +6.43 2/10 3Q -7.79
<8337> 千葉興 東Ｐ +6.06 2/10 3Q 24.90
<6850> チノー 東Ｐ +5.89 2/10 3Q 9.29
<8097> 三愛オブリ 東Ｐ +5.76 2/10 3Q -17.88
<4275> カーリット 東Ｐ +5.72 2/10 3Q 29.94
<5233> 太平洋セメ 東Ｐ +5.15 2/10 3Q -7.63
<9005> 東急 東Ｐ +4.96 2/10 3Q 2.44
<7199> プレミアＧ 東Ｐ +4.84 2/10 3Q -2.50
<6282> オイレス 東Ｐ +4.74 2/10 3Q -9.84
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ +4.56 2/10 3Q 10.09
<7554> 幸楽苑 東Ｐ +4.39 2/10 3Q 798.46
<8346> 東邦銀 東Ｐ +4.27 2/10 3Q 48.48
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 東Ｐ +4.19 2/10 3Q 86.38
<5957> 日東精 東Ｐ +4.13 2/10 本決算 11.47
<8399> 琉球銀 東Ｐ +4.00 2/10 3Q 57.99
<6194> アトラエ 東Ｐ +3.77 2/10 1Q -56.71
<1963> 日揮ＨＤ 東Ｐ +3.67 2/10 3Q 27087.90
<167A> リョー菱ＨＤ 東Ｐ +3.63 2/10 3Q －
<9517> イーレックス 東Ｐ +3.63 2/10 3Q -33.11
<5702> 大紀ア 東Ｐ +3.60 2/10 3Q 8.49
<7616> コロワイド 東Ｐ +3.54 2/10 3Q 35.05
<6763> 帝通工 東Ｐ +3.51 2/10 3Q -21.91
<8132> シナネンＨＤ 東Ｐ +3.01 2/10 3Q 11.69
<7867> タカラトミー 東Ｐ +2.74 2/10 3Q -2.63
<8364> 清水銀 東Ｐ +2.62 2/10 3Q 43.26
<7717> Ｖテク 東Ｐ +2.56 2/10 3Q 289.18
<2749> ＪＰＨＤ 東Ｐ +2.54 2/10 3Q 8.81
<7246> プレス工 東Ｐ +1.98 2/10 3Q 20.62
<4967> 小林製薬 東Ｐ +1.88 2/10 本決算 -23.51
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
