―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月9日から10日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.6　日比谷設 <1982>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の84億円→102億円(前期は81.3億円)に21.4％上方修正し、増益率が3.2％増→25.3％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7989> ブラインド 　　東Ｐ 　 +31.48 　　2/10　本決算　　　　1.53
<2980> ＳＲＥＨＤ 　　東Ｐ 　 +23.18 　　2/10　　　3Q　　　 70.08
<5016> ＪＸ金属 　　　東Ｐ 　 +21.93 　　2/10　　　3Q　　　 45.75
<4182> 菱ガス化 　　　東Ｐ 　 +18.71 　　2/10　　　3Q　　　-10.55
<5943> ノーリツ 　　　東Ｐ 　 +18.36 　　2/10　本決算　　　 -0.79

<1982> 日比谷設 　　　東Ｐ 　 +18.23 　　2/10　　　3Q　　　 76.34
<6140> 旭ダイヤ 　　　東Ｐ 　 +16.45 　　2/10　　　3Q　　　 -3.62
<8022> ミズノ 　　　　東Ｐ 　 +16.37 　　2/10　　　3Q　　　 12.13
<3288> オープンＨ 　　東Ｐ 　 +13.68 　　2/10　　　1Q　　　 13.25
<6055> Ｊマテリアル 　東Ｐ 　 +13.64 　　2/10　　　3Q　　　 44.91

<6459> 大和冷 　　　　東Ｐ 　 +12.63 　　2/10　本決算　　　 11.50
<6800> ヨコオ 　　　　東Ｐ 　 +12.34 　　2/10　　　3Q　　　 -2.48
<4911> 資生堂 　　　　東Ｐ 　 +11.34 　　2/10　本決算　　　　黒転
<7261> マツダ 　　　　東Ｐ 　 +11.06 　　2/10　　　3Q　　　-76.13
<5714> ＤＯＷＡ 　　　東Ｐ　　 +9.98 　　2/10　　　3Q　　　-36.43

<5830> いよぎんＨＤ 　東Ｐ　　 +8.90 　　2/10　　　3Q　　　 30.08
<6395> タダノ 　　　　東Ｐ　　 +8.67 　　2/10　本決算　　　 45.73
<6302> 住友重 　　　　東Ｐ　　 +7.64 　　2/10　本決算　　　 16.25
<7628> オーハシテク 　東Ｐ　　 +7.54 　　2/10　　　3Q　　　 21.82
<9075> 福山運 　　　　東Ｐ　　 +7.31 　　2/10　　　3Q　　　 -3.26

<4044> セ硝子 　　　　東Ｐ　　 +7.16 　　2/10　　　3Q　　　-18.28
<7637> 白銅 　　　　　東Ｐ　　 +6.43 　　2/10　　　3Q　　　 -7.79
<8337> 千葉興 　　　　東Ｐ　　 +6.06 　　2/10　　　3Q　　　 24.90
<6850> チノー 　　　　東Ｐ　　 +5.89 　　2/10　　　3Q　　　　9.29
<8097> 三愛オブリ 　　東Ｐ　　 +5.76 　　2/10　　　3Q　　　-17.88

<4275> カーリット 　　東Ｐ　　 +5.72 　　2/10　　　3Q　　　 29.94
<5233> 太平洋セメ 　　東Ｐ　　 +5.15 　　2/10　　　3Q　　　 -7.63
<9005> 東急 　　　　　東Ｐ　　 +4.96 　　2/10　　　3Q　　　　2.44
<7199> プレミアＧ 　　東Ｐ　　 +4.84 　　2/10　　　3Q　　　 -2.50
<6282> オイレス 　　　東Ｐ　　 +4.74 　　2/10　　　3Q　　　 -9.84

<4732> ＵＳＳ 　　　　東Ｐ　　 +4.56 　　2/10　　　3Q　　　 10.09
<7554> 幸楽苑 　　　　東Ｐ　　 +4.39 　　2/10　　　3Q　　　798.46
<8346> 東邦銀 　　　　東Ｐ　　 +4.27 　　2/10　　　3Q　　　 48.48
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　東Ｐ　　 +4.19 　　2/10　　　3Q　　　 86.38
<5957> 日東精 　　　　東Ｐ　　 +4.13 　　2/10　本決算　　　 11.47

<8399> 琉球銀 　　　　東Ｐ　　 +4.00 　　2/10　　　3Q　　　 57.99
<6194> アトラエ 　　　東Ｐ　　 +3.77 　　2/10　　　1Q　　　-56.71
<1963> 日揮ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +3.67 　　2/10　　　3Q　　27087.90
<167A> リョー菱ＨＤ 　東Ｐ　　 +3.63 　　2/10　　　3Q　　　　　－
<9517> イーレックス 　東Ｐ　　 +3.63 　　2/10　　　3Q　　　-33.11

<5702> 大紀ア 　　　　東Ｐ　　 +3.60 　　2/10　　　3Q　　　　8.49
<7616> コロワイド 　　東Ｐ　　 +3.54 　　2/10　　　3Q　　　 35.05
<6763> 帝通工 　　　　東Ｐ　　 +3.51 　　2/10　　　3Q　　　-21.91
<8132> シナネンＨＤ 　東Ｐ　　 +3.01 　　2/10　　　3Q　　　 11.69
<7867> タカラトミー 　東Ｐ　　 +2.74 　　2/10　　　3Q　　　 -2.63

<8364> 清水銀 　　　　東Ｐ　　 +2.62 　　2/10　　　3Q　　　 43.26
<7717> Ｖテク 　　　　東Ｐ　　 +2.56 　　2/10　　　3Q　　　289.18
<2749> ＪＰＨＤ 　　　東Ｐ　　 +2.54 　　2/10　　　3Q　　　　8.81
<7246> プレス工 　　　東Ｐ　　 +1.98 　　2/10　　　3Q　　　 20.62
<4967> 小林製薬 　　　東Ｐ　　 +1.88 　　2/10　本決算　　　-23.51

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース