◆姫路競馬６日目（２月１２日）

《小牧 太》

２勝を挙げて３３勝。お薦めはファイアトーチ（４Ｒ）で「調教で騎乗しているが、休み明けだが、いい仕上がり」（◎）。エムティエスターテ（１２Ｒ）も「好勝負になるはず」（◎）。ナナン（９Ｒ）は「前走は中途半端なレースになってしまった」（○）。スターオブアダム（１０Ｒ）も「使うごとに調子は上がってきている。距離延長がどう出るか」（○）。

《杉浦 健太》

１１勝。アクイール（３Ｒ）に力が入る。「前走同様に好位のインでうまく立ち回りたい」（◎）。リボンピーチ（１２Ｒ）も「前走でも見せ場はあったし、状態も変わりない」（◎）。ワローテル（１０Ｒ）は「かかる馬ではないので１８００メートル戦でも」（○）。ケイアイマヌカ（１Ｒ）も「ワンペースで走る馬。立ち回りがポイントに」（○）。カラツノ（６Ｒ）は「好位で運べれば」（○）。

《土方 颯太》

７勝。ヴァラール（９Ｒ）に自信。「気になるのは１キロの斤量増だけ」（◎）。アキミューミュー（１２Ｒ）も「降級して動きがよくなった」（◎）。ライクシュガー（１０Ｒ）は「引っかかる面があるので気をつけて乗りたい」（○）。センドネージュ（６Ｒ）も「１４００メートルに距離を延ばして前進がないか」（○）。ラブリーローラー（５Ｒ）は「前走が案外で…」（△）。

《小谷 哲平》

６勝。ジョテイ（５Ｒ）に気合。「外枠は歓迎。そろそろ決めたい」（◎）。ハツナギ（８Ｒ）も「前走は上位２頭が強すぎた。この相手なら」（◎）。アカザ（１１Ｒ）は「転入戦の走りが悪くない。５２キロを生かして」（◎）。ベラジオマサキ（４Ｒ）も「状態は変わりないので行くだけ」（◎）。ブライトローズ（１０Ｒ）は「逃げそうな馬が見当たらないので強気に乗りたい」（○）。マイネルアラウダ（１２Ｒ）も「先行馬の直後につけたい」（○）。コイビトミサキ（６Ｒ）は「位置を取りにいった前走がしまい甘くなった。１４００メートルがどうか」（△）。

《川原 正一》

６勝。エイシンエラン（１２Ｒ）に好感触。「ここでも通用する力はあるし、いい枠に入った」（◎）。トモジャイブ（３Ｒ）も「馬体が絞れた前走がいい走り。展開次第で」（◎）。メイショウギシオー（９Ｒ）は「通用する力はある。理想は逃げ」（○）。

《大山 真吾》

４勝。期待のグランディーヴァ（２Ｒ）は「イレ込むところがあるので落ち着きがカギ」（○）。ヒロシゲサンライズ（４Ｒ）は「８００メートル戦の方が集中して走るかも」（○）。

《新庄 海誠》

１勝を加算し４勝。アグネスシュウ（１１Ｒ）でメイン制覇を目指す。「直線に向くとしっかり伸びる。コーナーでロスなく走れたら」（◎）。イチバンボシ（２Ｒ）は「前走はコーナーをしっかり回った。相手次第で」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触