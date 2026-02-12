◆新日本プロレス「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」（１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪））観衆５５０７人（札止め）

新日本プロレスは１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」を開催した。

ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロンは、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮と初防衛戦を行った。

ウルフは１・４東京ドームでのデビュー戦でＥＶＩＬを破り王座を奪取する衝撃デビューを飾った。

緊迫の初防衛戦では花道で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、高橋裕二郎に背後から襲撃され、鉄柵にたたき付けられた。大混乱の中でゴングが鳴らされると、逆襲するも成田がレフェリーを蹴り飛ばしリングは無法地帯となった。

「Ｈ．Ｏ．Ｔ」に袋だたきにされたが、ウルフも体落としで投げ捨て抵抗した。しかし背後からディック東郷に襲われ、成田に急所を攻撃されもん絶した。さらに東郷にスポイラーズチョーカーで首を絞められ意識がもうろうとなった。

そして成田のトップコーナーからの地獄の断頭台を浴び、フォール負けを喫した。試合時間はわずか１２８秒。デビュー１４戦目、さらにＥＶＩＬ戦以来となるシングルマッチ２戦目で屈辱の黒星を喫した。試合後は無言で会場を去ったウルフは自身の「Ｘ」を更新し「腹が立つ」とポストした。

【ウルフアロンのデビューからこれまでの試合】

▼１・４東京ドーム（ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 デビュー戦）

〇挑戦者・ウルフアロン（１２分５３秒 レフェリーストップ）王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ●

▼１・５大田区

マスター・ワト、〇ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（５分３７秒 テキサスクローバーホールド）ディック東郷●、ドン・ファレ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼１・１３「八王子実践高」（完全クローズド大会で公式記録から除外）

金丸義信、ＤＯＵＫＩ、○成田 蓮（７分５６秒 クロス式膝十字固め）田口隆祐●、矢野通、ウルフアロン

▼１・１８佐倉

ボルチン・オレッグ、矢野通、〇ウルフアロン、永田裕志（１２分３８秒 逆三角絞め）ディック東郷●、高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼１・１９後楽園

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、エル・デスペラード、ウルフアロン（８分１３秒 ベンダバール）ディック東郷●、高橋裕二郎、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ、ＤＯＵＫＩ、成田蓮

▼１・２０後楽園

マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、〇ウルフアロン（９分０５秒 腕ひしぎ十字固め）ディック東郷、高橋裕二郎●、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ、成田蓮

▼１・２８つがる

タイガーマスク、田口隆祐、本間朋晃、矢野通、〇ウルフアロン（１１分０７秒 変型ブルドッキングヘッドロック↓エビ固め）嘉藤匠馬、村島克哉●、マスター・ワト、ＹＯＨ、ボルチン・オレッグ

▼１・２９岩手

田口隆祐、矢野通、〇ウルフアロン（９分５４秒 パワースラム↓片エビ固め）ディック東郷●、高橋裕二郎、成田蓮

▼２・１後楽園

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１０分２１秒 通天閣ジャーマンスープレックスホールド）ディック東郷、ＤＯＵＫＩ●、高橋裕二郎、成田蓮

▼２・２後楽園

第２試合 ２０分１本勝負

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（８分０３秒 ベンダバール）ディック東郷●、金丸義信、ＤＯＵＫＩ、成田蓮

▼２・３いわき

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（９分５４秒 ベンダバール）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮

▼２・４福島

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１０分２０秒 ベンダバール）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮

▼２・７羽曳野

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１１分０８秒 ベンダバール）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮

▼２・８大阪

ディック東郷、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、〇成田蓮（１０分２５秒 地獄の断頭台↓体固め）マスター・ワト、ＹＯＨ●、矢野通、ウルフアロン

【２・１１大阪全成績】

▼第０試合 村島克哉壮行試合 ２０分１本勝負

矢野通、〇真壁刀義（８分１７秒 キングコングニードロップ↓体固め）嘉藤匠馬、村島克哉●

▼第１試合 スペシャルタッグマッチ 高橋ヒロム壮行試合 ３０分１本勝負

〇石森太二、高橋ヒロム（９分４０秒 Ｂｏｎｅ Ｌｏｃｋ）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、フランシスコ・アキラ

▼第２試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

〇ドリラ・モロニー、鷹木信悟（９分２４秒 ＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳ↓片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（１２分２０秒 泥眠↓エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

〇アンドラデ・エル・イドロ（１４分２０秒 ザ・メッセージ↓片エビ固め）ゲイブ・キッド●

▼第５試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

〇カラム・ニューマン（１３分５３秒 プリンスズカース↓片エビ固め）デビッド・フィンレー●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

〇挑戦者・成田蓮（２分０８秒 地獄の断頭台↓体固め）王者・ウルフアロン●

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１９分３７秒 Ｋ．Ｏ．Ｂ↓片エビ固め）挑戦者組・上村優也●、海野翔太

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

〇王者・辻陽太（２３分４０秒 ジーンブラスター↓片エビ固め）挑戦者・ジェイク・リー●