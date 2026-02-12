ウルフアロン、わずか１２８秒で成田蓮に敗れ「ＮＥＶＥＲ王座」陥落…「Ｈ．Ｏ．Ｔ」無法攻撃に屈し「Ｘ」で「腹が立つ」…２・１１大阪全成績
◆新日本プロレス「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」（１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪））観衆５５０７人（札止め）
新日本プロレスは１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」を開催した。
ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロンは、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮と初防衛戦を行った。
ウルフは１・４東京ドームでのデビュー戦でＥＶＩＬを破り王座を奪取する衝撃デビューを飾った。
緊迫の初防衛戦では花道で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、高橋裕二郎に背後から襲撃され、鉄柵にたたき付けられた。大混乱の中でゴングが鳴らされると、逆襲するも成田がレフェリーを蹴り飛ばしリングは無法地帯となった。
「Ｈ．Ｏ．Ｔ」に袋だたきにされたが、ウルフも体落としで投げ捨て抵抗した。しかし背後からディック東郷に襲われ、成田に急所を攻撃されもん絶した。さらに東郷にスポイラーズチョーカーで首を絞められ意識がもうろうとなった。
そして成田のトップコーナーからの地獄の断頭台を浴び、フォール負けを喫した。試合時間はわずか１２８秒。デビュー１４戦目、さらにＥＶＩＬ戦以来となるシングルマッチ２戦目で屈辱の黒星を喫した。試合後は無言で会場を去ったウルフは自身の「Ｘ」を更新し「腹が立つ」とポストした。
【ウルフアロンのデビューからこれまでの試合】
▼１・４東京ドーム（ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 デビュー戦）
〇挑戦者・ウルフアロン（１２分５３秒 レフェリーストップ）王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ●
▼１・５大田区
マスター・ワト、〇ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（５分３７秒 テキサスクローバーホールド）ディック東郷●、ドン・ファレ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ
▼１・１３「八王子実践高」（完全クローズド大会で公式記録から除外）
金丸義信、ＤＯＵＫＩ、○成田 蓮（７分５６秒 クロス式膝十字固め）田口隆祐●、矢野通、ウルフアロン
▼１・１８佐倉
ボルチン・オレッグ、矢野通、〇ウルフアロン、永田裕志（１２分３８秒 逆三角絞め）ディック東郷●、高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ
▼１・１９後楽園
〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、エル・デスペラード、ウルフアロン（８分１３秒 ベンダバール）ディック東郷●、高橋裕二郎、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ、ＤＯＵＫＩ、成田蓮
▼１・２０後楽園
マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、〇ウルフアロン（９分０５秒 腕ひしぎ十字固め）ディック東郷、高橋裕二郎●、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ、成田蓮
▼１・２８つがる
タイガーマスク、田口隆祐、本間朋晃、矢野通、〇ウルフアロン（１１分０７秒 変型ブルドッキングヘッドロック↓エビ固め）嘉藤匠馬、村島克哉●、マスター・ワト、ＹＯＨ、ボルチン・オレッグ
▼１・２９岩手
田口隆祐、矢野通、〇ウルフアロン（９分５４秒 パワースラム↓片エビ固め）ディック東郷●、高橋裕二郎、成田蓮
▼２・１後楽園
〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１０分２１秒 通天閣ジャーマンスープレックスホールド）ディック東郷、ＤＯＵＫＩ●、高橋裕二郎、成田蓮
▼２・２後楽園
第２試合 ２０分１本勝負
〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（８分０３秒 ベンダバール）ディック東郷●、金丸義信、ＤＯＵＫＩ、成田蓮
▼２・３いわき
〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（９分５４秒 ベンダバール）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮
▼２・４福島
〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１０分２０秒 ベンダバール）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮
▼２・７羽曳野
〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１１分０８秒 ベンダバール）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮
▼２・８大阪
ディック東郷、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、〇成田蓮（１０分２５秒 地獄の断頭台↓体固め）マスター・ワト、ＹＯＨ●、矢野通、ウルフアロン
【２・１１大阪全成績】
▼第０試合 村島克哉壮行試合 ２０分１本勝負
矢野通、〇真壁刀義（８分１７秒 キングコングニードロップ↓体固め）嘉藤匠馬、村島克哉●
▼第１試合 スペシャルタッグマッチ 高橋ヒロム壮行試合 ３０分１本勝負
〇石森太二、高橋ヒロム（９分４０秒 Ｂｏｎｅ Ｌｏｃｋ）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、フランシスコ・アキラ
▼第２試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負
〇ドリラ・モロニー、鷹木信悟（９分２４秒 ＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳ↓片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ●
▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負
ボルチン・オレッグ、〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（１２分２０秒 泥眠↓エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．
▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負
〇アンドラデ・エル・イドロ（１４分２０秒 ザ・メッセージ↓片エビ固め）ゲイブ・キッド●
▼第５試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負
〇カラム・ニューマン（１３分５３秒 プリンスズカース↓片エビ固め）デビッド・フィンレー●
▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負
〇挑戦者・成田蓮（２分０８秒 地獄の断頭台↓体固め）王者・ウルフアロン●
▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負
王者組・〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１９分３７秒 Ｋ．Ｏ．Ｂ↓片エビ固め）挑戦者組・上村優也●、海野翔太
▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負
〇王者・辻陽太（２３分４０秒 ジーンブラスター↓片エビ固め）挑戦者・ジェイク・リー●