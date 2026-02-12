わずか１２８秒で敗れたウルフアロン（写真提供・新日本プロレス）

◆新日本プロレス「ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ　ｉｎ　ＯＳＡＫＡ」（１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪））観衆５５０７人（札止め）

　新日本プロレスは１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で「ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ　ｉｎ　ＯＳＡＫＡ」を開催した。

　ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロンは、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮と初防衛戦を行った。

　ウルフは１・４東京ドームでのデビュー戦でＥＶＩＬを破り王座を奪取する衝撃デビューを飾った。

　緊迫の初防衛戦では花道で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、高橋裕二郎に背後から襲撃され、鉄柵にたたき付けられた。大混乱の中でゴングが鳴らされると、逆襲するも成田がレフェリーを蹴り飛ばしリングは無法地帯となった。

　「Ｈ．Ｏ．Ｔ」に袋だたきにされたが、ウルフも体落としで投げ捨て抵抗した。しかし背後からディック東郷に襲われ、成田に急所を攻撃されもん絶した。さらに東郷にスポイラーズチョーカーで首を絞められ意識がもうろうとなった。

　そして成田のトップコーナーからの地獄の断頭台を浴び、フォール負けを喫した。試合時間はわずか１２８秒。デビュー１４戦目、さらにＥＶＩＬ戦以来となるシングルマッチ２戦目で屈辱の黒星を喫した。試合後は無言で会場を去ったウルフは自身の「Ｘ」を更新し「腹が立つ」とポストした。

　【ウルフアロンのデビューからこれまでの試合】

　▼１・４東京ドーム（ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　デビュー戦）

〇挑戦者・ウルフアロン（１２分５３秒　レフェリーストップ）王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ●

　▼１・５大田区

マスター・ワト、〇ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（５分３７秒　テキサスクローバーホールド）ディック東郷●、ドン・ファレ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

　▼１・１３「八王子実践高」（完全クローズド大会で公式記録から除外）

金丸義信、ＤＯＵＫＩ、○成田　蓮（７分５６秒　クロス式膝十字固め）田口隆祐●、矢野通、ウルフアロン

　▼１・１８佐倉

ボルチン・オレッグ、矢野通、〇ウルフアロン、永田裕志（１２分３８秒　逆三角絞め）ディック東郷●、高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

　▼１・１９後楽園

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、エル・デスペラード、ウルフアロン（８分１３秒　ベンダバール）ディック東郷●、高橋裕二郎、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ、ＤＯＵＫＩ、成田蓮

　▼１・２０後楽園

マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、〇ウルフアロン（９分０５秒　腕ひしぎ十字固め）ディック東郷、高橋裕二郎●、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ、成田蓮

　▼１・２８つがる

タイガーマスク、田口隆祐、本間朋晃、矢野通、〇ウルフアロン（１１分０７秒　変型ブルドッキングヘッドロック↓エビ固め）嘉藤匠馬、村島克哉●、マスター・ワト、ＹＯＨ、ボルチン・オレッグ

　▼１・２９岩手

田口隆祐、矢野通、〇ウルフアロン（９分５４秒　パワースラム↓片エビ固め）ディック東郷●、高橋裕二郎、成田蓮

　▼２・１後楽園

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１０分２１秒　通天閣ジャーマンスープレックスホールド）ディック東郷、ＤＯＵＫＩ●、高橋裕二郎、成田蓮

　▼２・２後楽園

第２試合　２０分１本勝負

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（８分０３秒　ベンダバール）ディック東郷●、金丸義信、ＤＯＵＫＩ、成田蓮

　▼２・３いわき

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（９分５４秒　ベンダバール）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮

　▼２・４福島

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１０分２０秒　ベンダバール）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮

　▼２・７羽曳野

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１１分０８秒　ベンダバール）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮

　▼２・８大阪

ディック東郷、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、〇成田蓮（１０分２５秒　地獄の断頭台↓体固め）マスター・ワト、ＹＯＨ●、矢野通、ウルフアロン

　【２・１１大阪全成績】

　▼第０試合　村島克哉壮行試合　２０分１本勝負

矢野通、〇真壁刀義（８分１７秒　キングコングニードロップ↓体固め）嘉藤匠馬、村島克哉●

　▼第１試合　スペシャルタッグマッチ　高橋ヒロム壮行試合　３０分１本勝負

〇石森太二、高橋ヒロム（９分４０秒　Ｂｏｎｅ　Ｌｏｃｋ）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、フランシスコ・アキラ

　▼第２試合　スペシャルタッグマッチ　３０分１本勝負

〇ドリラ・モロニー、鷹木信悟（９分２４秒　ＷＡＲ　ＤＲＡＧＯＮＳ↓片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ●

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合　６０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（１２分２０秒　泥眠↓エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

　▼第４試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

〇アンドラデ・エル・イドロ（１４分２０秒　ザ・メッセージ↓片エビ固め）ゲイブ・キッド●

　▼第５試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

〇カラム・ニューマン（１３分５３秒　プリンスズカース↓片エビ固め）デビッド・フィンレー●

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　６０分１本勝負

〇挑戦者・成田蓮（２分０８秒　地獄の断頭台↓体固め）王者・ウルフアロン●

　▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１９分３７秒　Ｋ．Ｏ．Ｂ↓片エビ固め）挑戦者組・上村優也●、海野翔太

　▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

〇王者・辻陽太（２３分４０秒　ジーンブラスター↓片エビ固め）挑戦者・ジェイク・リー●