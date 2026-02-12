成田蓮

◆新日本プロレス「ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ　ｉｎ　ＯＳＡＫＡ」（１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪））観衆５５０７人（札止め）

　新日本プロレスは１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で「ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ　ｉｎ　ＯＳＡＫＡ」を開催した。

　ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロンは、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮と初防衛戦を行った。

　ウルフは１・４東京ドームでのデビュー戦でＥＶＩＬを破り王座を奪取する衝撃デビューを飾った。

　緊迫の初防衛戦に「Ｈ．Ｏ．Ｔ」は花道でＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、高橋裕二郎が背後から襲撃。鉄柵にたたき付けグロッギーに追い込んだ。大混乱の中でゴングが鳴らされると、ウルフに逆襲されたが成田がレフェリーを蹴り飛ばしリングを無法地帯とし、メンバーが乱入しウルフを袋だたきにした。

　ウルフも体落としで投げ捨て抵抗するも背後からディック東郷が襲い、成田が急所を攻撃しもん絶させた。さらに東郷にスポイラーズチョーカーで首を絞めると、成田がトップコーナーからの地獄の断頭台を浴びせ、カウント３を奪い、ベルトを奪取した。

　試合時間はわずか１２８秒。ウルフに初のシングル戦黒星の屈辱を浴びせた成田は、バックステージで「おいウルフアロンよ。なあ、テメーに明るい未来なんかねえんだよ。これが現実だ。ザマーミロ！　ハハハハハ！」と高笑いを浮かべた。

　さらに東郷が「オイ、ニュー・チャンピオンだ、オイ！　そして、よく聞け。ＥＶＩＬが新日本を去る前に、俺に言ったんだ。『成田をニューリーダーにして新しいＨＯＵＳＥ　ＯＦ　ＴＯＲＴＵＲＥを作ってくれ』ってな。なあ、オイ、これからＨＯＵＳＥ　ＯＦ　ＴＯＲＴＵＲＥ“第２章”が始まるんだ」と通告。成田は「わかったか、俺がリーダーだ！　俺が最強だ。文句あるか、バカ野郎！」と退団したＥＶＩＬに代わって「Ｈ．Ｏ．Ｔ」の２代目リーダー襲名を宣言した。

　◆２・１１大阪全成績

　▼第０試合　村島克哉壮行試合　２０分１本勝負

矢野通、〇真壁刀義（８分１７秒　キングコングニードロップ↓体固め）嘉藤匠馬、村島克哉●

　▼第１試合　スペシャルタッグマッチ　高橋ヒロム壮行試合　３０分１本勝負

〇石森太二、高橋ヒロム（９分４０秒　Ｂｏｎｅ　Ｌｏｃｋ）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、フランシスコ・アキラ

　▼第２試合　スペシャルタッグマッチ　３０分１本勝負

〇ドリラ・モロニー、鷹木信悟（９分２４秒　ＷＡＲ　ＤＲＡＧＯＮＳ↓片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ●

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合　６０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（１２分２０秒　泥眠↓エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

　▼第４試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

〇アンドラデ・エル・イドロ（１４分２０秒　ザ・メッセージ↓片エビ固め）ゲイブ・キッド●

　▼第５試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

〇カラム・ニューマン（１３分５３秒　プリンスズカース↓片エビ固め）デビッド・フィンレー●

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　６０分１本勝負

〇挑戦者・成田蓮（２分０８秒　地獄の断頭台↓体固め）王者・ウルフアロン●

　▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１９分３７秒　Ｋ．Ｏ．Ｂ↓片エビ固め）挑戦者組・上村優也●、海野翔太

　▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

〇王者・辻陽太（２３分４０秒　ジーンブラスター↓片エビ固め）挑戦者・ジェイク・リー●