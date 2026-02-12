タイの有名観光地プーケットの衣料品店で、韓国人とみられる女性らが水着を盗んで逃走する事件が発生し、現地警察が捜査に乗り出した。

10日（現地時間）、ザ・タイガーなど現地メディアによると、前日プーケットの水着販売店で韓国人女性2人が高価な水着を盗んで逃走した。

店側が公開した防犯カメラ映像には、女性2人が店を出入りしながら水着を盗む様子が収められている。

女性2人は当時、普通の客を装って何着もの水着を試着して価格を尋ね、「高すぎる」と言って購入せず店を後にした。その約30分後に再び店を訪れた。

一行のうち1人は試着室の中で店員に助けを求めて注意をそらし、その間に店外に残っていたもう1人が店内を歩き回り、陳列台の下の保管箱にあった水着を自分のカバンに入れた。犯行の様子は防犯カメラに記録されていた。

犯行を終えた2人は「気に入る物がない」と言い、何事もなかったかのように店を出たと伝えられている。盗まれた水着は輸入品で、一般製品より高価とされる。

店主は「最初の訪問時に在庫を取り出して見せる過程で商品の位置を把握し、犯行を計画したようだ」とし、「追加被害を防ぐため顔が映った映像を公開し、警察に通報した」と明らかにした。

現地警察は防犯カメラ映像をもとに女性2人の行方を追っている。