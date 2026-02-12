¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ö¥°¥ì¥ó¥É¥í¥Ê¥Ã¥¯¡× ½é¤Î°ìÈÌ¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖThe First Sip ¡Á¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¡£¡Á¡×
¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ö¥°¥ì¥ó¥É¥í¥Ê¥Ã¥¯12Ç¯¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤Î°ìÈÌ¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØThe First Sip¡Á¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¡£¡Á¡Ù¤ò2·î6Æü¤«¤é¤Î3Æü´Ö¡¢House of OMOTESANDO¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦J¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¼ÒÄ¹¡Ê¼Ì¿¿è¡Ë¤Ï¡Ö³«ºÅ¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë´°Çä¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ç®°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¦¥¤¥¹¥¡¼°¦¹¥²È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÀÄÌÚ¿ò¹â¤µ¤ó¡ÊÆ±æ¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ä¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈºÇ½é¤Î¤Ò¤È¤¯¤Á¡ÊThe First Sip¡Ë¡É¤Ë¿¨¤ì¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤Ç¥°¥ì¥ó¥É¥í¥Ê¥Ã¥¯¤òÌ£¤ï¤¦Ì¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ð¡¼¥·¡¼¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦µÈÅÄ¹¨¼ù»á¡ÊÆ±é¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ì¥ó¥É¥í¥Ê¥Ã¥¯12 Ç¯¡¿15 Ç¯¡¿18 Ç¯¤ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥°¥ì¥ó¥É¥í¥Ê¥Ã¥¯¤¬¤â¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£