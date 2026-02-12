「収入が減少傾向にあり…」45歳フリーランス女性、年収70万円。両親との実家暮らしの家計事情
今回は、熊本県在住・45歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：45歳女性
職業：フリーランス
在住：熊本県熊本市東区
家族構成：父親、母親、自分
世帯年収：父親156万円、母親84万円、自分70万円
実家の間取り：4LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：なし
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：18万円
貯金総額：30万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについて尋ねると、「55歳」くらいに出たい、と回答。恋愛や結婚願望については「結婚してもしなくても良い」と話しました。
「一人暮らしをする余裕がない」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「自分は職業がフリーランスで特にここ数年、正直言って収入が減少傾向にあり、貯金もあまりないので実家のお世話になっている」とのこと。
さらに「とてもではないけど、今は自立したくても実家を離れて一人暮らしをする余裕が経済的にない」と続けました。
「両親と意見が合わないこともしょっちゅう」両親と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「両親が高齢で健康に関していつ何があってもおかしくないので、自分も自立できるように少しずつ時短家事のスキルを身につける努力をしているが、両親と意見が合わないということもしょっちゅうあり、なかなか上手くいかない」と、生活面での悩みを吐露。
お金に関する悩みでは「リーズナブルに一人暮らしが出来るマンションがあるかどうかが不安。一生通院を継続するので交通の便利が良いかどうかも重要」と教えてくれました。
現在は、経済的な理由で実家暮らしを選択せざるを得ないという回答者。将来の住まいについて不安を抱えながらも、10年後の自立を目指して貯金や家事に前向きに取り組む様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)