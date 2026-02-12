（CNN）トランプ米大統領は11日、ホワイトハウスでイスラエルのネタニヤフ首相と会談し、イランとの協議を継続する考えを伝えたことを明らかにした。

ネタニヤフ政権はイランとの合意を模索するトランプ政権の取り組みに対して懐疑的だ。

トランプ氏はネタニヤフ氏との会談について「とても良かった」とSNSに投稿し、明確なメッセージを伝えたと述べた。その一方で、会談では結論に至らなかったことをうかがわせた。

トランプ氏は「イランとの交渉を継続し、合意に至るかどうかを見極めることを私が主張した以外、決定的な成果はなかった」とトゥルース・ソーシャルに投稿した。「合意に至るなら、それが望ましいと（ネタニヤフ）首相に伝えた。合意に至らなければ、その結果を待つしかないだろう」とも書き込んだ。

トランプ氏はさらに、「前回イランはディール（取引）を結ばない方がよいと判断したが、ミッドナイト・ハンマー‌（真夜中の鉄槌＜てっつい＞）作戦で打撃を受けた。彼らにとって良い結果ではなかった」と昨年6月に米軍が実施した攻撃に言及した。その上で「今回はより合理的で責任ある対応を期待する」とした。

トランプ氏とネタニヤフ氏の会談は異例の完全非公開で行われ、約3時間に及んだ。両首脳が会談するのはトランプ政権2期目では7回目となる。