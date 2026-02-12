元守護神フィリップスと1年10億円で契約、TJ手術で復帰はオールスター前後か

ドジャースは11日（日本時間12日）、エバン・フィリップス投手と1年650万ドル（約9億9000万円）で契約を結んだと発表した。昨年5月下旬に右肘のトミー・ジョン手術を受けており、シーズン開幕は絶望的。メジャー復帰は7月のオールスター前後が見込まれる。なぜ、元守護神の獲得に至ったのか。

ドジャースの次の狙い。それはエンリケ・ヘルナンデス内野手との再契約だろう。ポストシーズンで抜群の勝負強さを発揮し、3度のワールドシリーズ制覇に貢献したチーム屈指の人気者。昨オフに手術した左肘は開幕に間に合わず、しばらくリハビリに時間を要すると見られているが、ユーティリティプレーヤーとして決して手放せない戦力だ。

13日（同14日）のスプリングトレーニング開始時に60日間の負傷者リスト枠が空く。次の動きはフィリップスを60日間の負傷者リストに入れてメジャー出場前提の40人枠を空け、そこでキケの獲得に動くのではないだろうか。

さらに、フィリップスの獲得で、再獲得から5日で事実上の戦力外（DFA）とした控え捕手ベン・ロートベットもウェーバーを通過させ、マイナー組織へ置きたい狙いが見える。長いシーズンを戦い抜くため、オフ期間中に極限まで選手層を厚くしようとしている。

このオフは通算253セーブの守護神エドウィン・ディアスだけでなく、FAの目玉だったカイル・タッカー外野手には4年2億4000万ドル（約367億6000万円）を投じた。だが、ド派手な補強だけではない。今世紀初のワールドシリーズ3連覇へ、ドジャースはチーム編成の細部までこだわっている。（小谷真弥 / Masaya Kotani）