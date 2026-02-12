【RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&フィン・ファンネルディスプレイセット【4次：2026年5月発送】】 5月 発送予定 価格：3,080円 【MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka【再販】【２次：２０２６年４月発送】】 4月 発送予定 価格：9,350円 【MG 1/100 インパルスガンダムブランシュ 【再販】】 5月 発送予定 価格：6,160円 【MG 1/100 ポリポッドボール 【再販】】 6月 発送予定 価格：3,740円 それぞれ2月12日11時 受注開始

RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&フィン・ファンネルディスプレイセット

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&フィン・ファンネルディスプレイセット」、「MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka」など4種のガンプラを再販する。それぞれ2月12日11時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定。

今回再販を行なうのは、MGガンプラ3点とRGガンプラ1点。MGガンプラは「MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka」のほか、『機動戦士ガンダムSEED ASTRAY 天空の皇女』に登場した「MG 1/100 インパルスガンダムブランシュ」と『ガンダムビルドダイバーズ GIMM&BALL’s World Challenge』に登場した「MG 1/100 ポリポッドボール」が再販となる。

RGガンプラは「RG 1/144 Hi-νガンダム」用のオプションパーツセット「RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&フィン・ファンネルディスプレイセット」を再販する。専用武装の“ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー”とフィン・ファンネルのエフェクトパーツ、専用のディスプレイをセットにしている。

RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&フィン・ファンネルディスプレイセット

5月 発送予定 価格：3,080円 商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000246086/

RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&フィン・ファンネルディスプレイセット

MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka

4月 発送予定 価格：9,350円 商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000246090/

MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka

MG 1/100 インパルスガンダムブランシュ

5月 発送予定 価格：6,160円 商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000246070/

MG 1/100 インパルスガンダムブランシュ

MG 1/100 ポリポッドボール

6月 発送予定 価格：3,740円 商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000246071/

MG 1/100 ポリポッドボール

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ・テレビ東京