「RG Hi-ν用オプション」「MG 強化型ZZガンダム」などガンプラ4種が4～6月再販。プレバンで2月12日11時受注開始
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&フィン・ファンネルディスプレイセット」、「MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka」など4種のガンプラを再販する。それぞれ2月12日11時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定。
今回再販を行なうのは、MGガンプラ3点とRGガンプラ1点。MGガンプラは「MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka」のほか、『機動戦士ガンダムSEED ASTRAY 天空の皇女』に登場した「MG 1/100 インパルスガンダムブランシュ」と『ガンダムビルドダイバーズ GIMM&BALL’s World Challenge』に登場した「MG 1/100 ポリポッドボール」が再販となる。
RGガンプラは「RG 1/144 Hi-νガンダム」用のオプションパーツセット「RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&フィン・ファンネルディスプレイセット」を再販する。専用武装の“ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー”とフィン・ファンネルのエフェクトパーツ、専用のディスプレイをセットにしている。
RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&フィン・ファンネルディスプレイセット5月 発送予定 価格：3,080円 商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000246086/
MG 1/100 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka4月 発送予定 価格：9,350円 商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000246090/
MG 1/100 インパルスガンダムブランシュ5月 発送予定 価格：6,160円 商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000246070/
MG 1/100 ポリポッドボール6月 発送予定 価格：3,740円 商品ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000246071/
