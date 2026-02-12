古文書から新種のハチが見つかる…クシナダ、付喪神など、日本神話に由来する名前がつけられた意外な背景

神の名を持つ5種の新種バチを記載

ハチは軒下や植え込みの中に巣をつくる、ハチミツを作るなど、私たちにとって身近な昆虫ですが、その多様性についてはごく一部しか解明できていないと考えられています。特に、地中に生息するハチは観察が難しく、生態はおろか、どんな種類がいるのかについてもよく分かっていません。

そうした中、2025年10月に東京都立大学の寺山守氏を筆頭とする研究チームが、これまで日本では1種しか確認されていなかった地中性のハチである「ラギノバチ属 (Lagynodes)」について、新たに新種を5種記載したことを発表しました。

中には、古文書に挟まった死骸を元に記載するという、昆虫では恐らく日本初となった事例もあります。そして5種類すべてに、神様に由来する学名が付けられています。

ハチ目とも呼ばれる膜翅目 (Hymenoptera) は、その名の通りハチを代表とする昆虫の巨大グループです。この中にはアリが含まれており、しばしば「ハチとアリは仲間である」と表現されることもあります。しかし実際のところは、アリはハチの1種であり、ハチ目の昆虫の中で、特定の特徴を持つものがアリと呼ばれている、と考えた方が正確です。

ハチとアリを分ける外見上の特徴として、アリには胸と腹の間に「腹柄節」というこぶ状の節が1-2個観察できますが、ハチにはそのような構造は見られません。

今回解説する種も、地中に生息していて翅 (羽) が退化しているなど、いかにもアリのように見えますが、ハチに分類されています。

また、ハチと言えば、女王バチと働きバチが巣 (コロニー) を形成する新社会性の昆虫であるイメージが強いと思いますが、これもハチ全体から見ればごく一部の特徴に過ぎません。大部分の種は単独で生活をしており、地中にいるものや、他の昆虫に寄生するものもいます。

今回見つかったのは、ラギノバチ属というハチのグループです。ラギノバチ属は1840年に学名が付けられた後、その後世界中で19種が発見・記載されています。これまで日本では、1991年に記載された「シワラギノバチ (Lagynodes ooii)」が、唯一発見・記載されていました。

クシナダ、サクヤ……日本神話の女神を冠する新種

今回新種であることが提案されたのは、全部で5種。研究チームが腐葉土からトラップ (ツルグレン装置) を使って、全51の標本を採集。それを観察した結果、既に知られていたシワラギノバチに加え、どの既知種にも当てはまらない特徴を持つ個体が複数見つかったことが根拠となりました。

提案された5種は以下の通りです。

1.フシグロラギノバチ (Lagynodes kushinada)

2.チャイロラギノバチ (Lagynodes saho)

3.オモナガラギノバチ (Lagynodes sakuya)

4.ヒメラギノバチ (Lagynodes tatsuta)

5.コモンジョバチ (Lagynodes tsukumogami)

日本語での名称（和名）を見ると、１〜４は「フシグロ (節黒) 」「チャイロ (茶色) 」など、見た目の特徴をそのまま表したものですが、学名を見ると一転、荘厳な雰囲気に様変わりします。

実は最初の4種は、どれも日本神話の女神に由来しているのです。

1.Lagynodes kushinada(ラギノデス・クシナダ): ヤマタノオロチに生贄にされそうになっていた女神「クシナダヒメ (櫛名田比売)」から

2.Lagynodes saho (ラギノデス・サホ): 春をつかさどる女神「佐保姫 (さほひめ)」から

3.Lagynodes sakuya (ラギノデス・サクヤ): 短命起源譚に関連する女神「コノハナノサクヤヒメ (木花之佐久夜毘売)」から

4.Lagynodes tatsuta(ラギノデス・タツタ): 秋をつかさどる女神「竜田姫 (たつたひめ)」から

今回、日本神話の女神の名前をつけた理由について、論文著者のひとり、寺山氏の説明を要約すると以下のようになります。

「学名はラテン語で書かれますが、名詞は語尾が変化せず、そのまま書くことができます。たとえ、属名が変わるような状況になっても、語尾は全く変化しません。そして、ギリシャ神話やローマ神話由来の学名と比べると、日本神話由来の学名は少なく、ちと寂しいと思っています。今回は、日本の神々の名を学名として残す良い機会だと考えました」

一般論として、動物の学名の自由度は高く、他者を誹謗中傷するもので無ければ原則として自由に命名できます。ただしラテン語で書かれるため、ラテン語の文法により、なじみの薄い表記に変化することがあります。たとえば、「日本の」に由来する学名が、属名の姓によって「japonica (ヤポニカ)」「japonicus (ヤポニクス)」「japonicum (ヤポニクム)」と、語尾が三者三様に変化するのはその典型と言えるでしょう。今回、神様に由来する学名が付けられたのは、このような背景もあります。

なお、今回の学名が全て女神なのには理由があります。この4種は全て、新種であるという根拠となった標本 (タイプ標本) が全てメスであり、根拠となった標本の性別と、名前の由来となった人物等の性別は一致させるのが慣習だからです。

一方、和名は形態を捉えたものとなっているのは、後述するコモンジョバチとは異なり、特別なエピソードがないからです。和名にも特別な規約はないものの、寺山氏は『アリ和名考』を引用し、次のように説明しています。

「可能であれば文字数が少なく、語呂が良く、かつ種の特徴が良く表れていて親しみやすい名称が好ましい和名と言えよう」

古文書に挟まっていた新種

名前を見ればわかる通り、この種だけ形態的な特徴で和名が名付けられていません。これはコモンジョバチのみが他の4種に先駆けて発見され、和名が提案済みであったためです。そして学名は、長い年月を経た道具に霊魂が宿ったものとされる「付喪神 (つくもがみ)」に由来しますが、これは和名の「コモンジョ（古文書）」と併せて、その変わった発見経緯に由来します。

論文著者の1人である深川氏は、古文書のクリーニングなどを手がける「蝶文堂」を運営している人です。古文書には虫の死骸が挟まっていることが時々ありますが、それらをゴミ扱いせず、観察して記録を行うという活動もしています。深川氏は、この研究分野「古文書昆蟲学」を提唱しており、これまでも記録が乏しい標本を古文書から採集してきました。今回のコモンジョバチはこれまで一切の発見記録がなかった新種であることから、 “発見場所” に因んで、「コモンジョ」の名前を冠することが提案されたのです。

古文書に挟まった死骸から新種として記載された昆虫は、おそらく今回が日本初の事例です。そしてこれは余談ですが、コモンジョバチはオスの個体によって記載されており、偶然ながらも神話由来の4種とは逆の性別となっています。

今回の研究は、コモンジョバチの発見経緯や日本神話由来の学名で大きな注目を集めましたが、科学的な意義も小さくありません。これまで日本では1種しか知られていなかったラギノバチ属が、一気に6種になったこと。私たちの足元に、まだ見ぬ生命の多様性が広がっていることを、この小さなハチたちが教えてくれたのです。

【参考文献】

・Mamoru Terayama, Hiromi Fukagawa & Satoshi Kubota.“Taxonomic Notes on the Genus Lagynodes Förster, 1840 (Hymenoptera: Ceraphronoidea: Megaspilidae) from Japan, with Descriptions of Five New Species”. Japanese Journal of Systematic Entomology, 2025; 31 (2) 251-259. DOI: 10.69343/jjsystent.31.2_251

・論文に載っていない内容は、寺山守氏へのインタビューに基づき、筆者が構成しています

【もっと読む】『中南米の危険アリ・アカカミアリが日本に侵入…「人を刺す」以上に恐ろしい影響』

【こちらも読む】中南米の危険アリ・アカカミアリが日本に侵入…「人を刺す」以上に恐ろしい影響