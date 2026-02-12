nainenで迎えるバレンタインデー♡体温を1℃上げるニットランジェリー特集

“体温を1℃上げる”ニットランジェリーブランド「nainen（ナイネン）」を展開するHana Planから、心も身体も温まるバレンタイン企画がスタート。期間中は全商品が10％OFFで購入できます。冷えが気になる季節に寄り添う機能性と、透かし編みの愛されデザインを両立したnainenは、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったりです♡

着るだけで体温を1℃上げる理由

着るだけで”体温を１℃上げる”ニットランジェリー「ナイネン」

ナイネンのひみつ

①シェニールヤーン糸（セラミックスを練りこんだ羽根のような糸なので空気を含んで柔らかい）

②吸湿発熱

③デザイン（透かし編みの愛されるデザイン）

肌に触れた瞬間からぬくもりを感じる素材選びと、女性の身体をやさしく包み込む設計が魅力。インナーでありながら見せても可愛いデザイン性で、日常に自然と温活を取り入れられます。

バレンタイン企画の内容と期間

バレンタイン企画



期間：2月14日(土）まで

内容：全商品10％OFF

2月14日とは



想いを込めた贈り物で、相手を大切にする気持ちを伝える日。温もりを贈るnainenのランジェリーは、実用性と心遣いを兼ね備えたバレンタインギフトとして注目されています。

ラインナップを一挙にチェック

【吸湿発熱】腹巻ホルターネックキャミソール



【吸湿発熱】腹巻キャミソール・腹巻ハーフパンツ・ロングカーディガン



【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップス・腹巻ロングパンツ



【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップス・腹巻ハーフパンツ・マルチウォーマー

シーンや体調に合わせて選べる豊富なラインナップが揃い、セット使いでより高い温活効果を実感できます。価格・サイズ・展開カラーについては、公式情報をご確認ください。

温もりを贈る、nainenのバレンタイン

冷えやすい毎日にそっと寄り添い、着る人を内側から温めてくれるnainenのニットランジェリー。

バレンタイン企画期間中は全商品10％OFFと、始めやすいタイミングです。

自分を労わる温活習慣としても、大切な人を想うギフトとしても、想いが伝わる一枚を選んでみてはいかがでしょうか♪