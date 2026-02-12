まだまだ第一線で活躍する「ヴォクシー」最新モデルとは？

トヨタのミドルサイズミニバン「ヴォクシー」は、兄弟車「ノア」とともに、国内のミニバン販売をけん引する超人気モデルとなっています。



そんなヴォクシーですが2025年9月、現行型初となる一部改良を実施しました。



現行型発売から3年が経過してもなお、人気を維持するヴォクシーですが、改良では、どのような変更点が盛り込まれたのでしょうか。

ヴォクシーは2001年11月に兄弟車 ノアとともに誕生しました。

【画像】超カッコイイ！ これが「ヴォクシー」エアロ仕様です！ 画像で見る（30枚以上）

それまでの「タウンエースノア」「ライトエースノア」の古い設計を一新し、5ナンバーサイズに収まるコンパクトさと手頃な価格を維持しながら、低床のFFプラットフォームを採用することで広い室内空間を実現したモデルです。

発売以来、ミニバンカテゴリーでは定番の存在として高い支持を獲得し、国内販売台数のトップを長く維持しています。

ノアとヴォクシーは基本的に共通のモデルですが、ヴォクシーは精悍な2段ライトやメッキガーニッシュを備え、存在感のあるスタイリッシュなデザインが特徴となっています。

現在販売されている4代目は2022年1月に登場し、「TNGA」プラットフォームを採用することで走行性能を大幅に向上させました。また先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」の機能も充実し、安全性と運転時の疲労軽減に貢献しています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm、ホイールベースは2850mmとなっています。全モデルで車幅が1700mmを超え「3ナンバー」となりましたが、極端な拡大は避け、取り回しやすいサイズ感を維持しています。

パワートレインには1.8リッターガソリンハイブリッドと2リッターガソリンエンジンを設定し、いずれもCVTと組み合わせています。駆動方式はFFを基本としつつ、4WDも用意されています。

発売当初から多くの注文を集め、一時は受注停止が続いた状況でしたが、今回現行型登場から3年を迎えて初の一部改良が行われました。

今回の改良では主に装備の見直しとボディカラーの変更が実施されています。

装備面ではまず、ETC2.0ユニット、バックガイドモニター、ブラインドスポットモニターが標準化されました。これまでオプションとして人気のあった装備が標準となっています。

上級グレードの「S-Z」では、ナビ機能のない「ディスプレイオーディオ」から、ナビ機能を内蔵した「ディスプレイオーディオPlus」へ変更されました。また地上デジタルTVも装備され、利便性が向上しています。

さらにS-Zでは、これまでセットオプションに含まれていた「デジタルインナーミラー」が単独オプションとして選択できるようになり、カスタマイズの幅が広がっています。

なお従来のセットオプションも継続されており、「アドバンストドライブ（渋滞時支援）＋緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能付き）＋フロントクロストラフィックアラート（FCTA）＋レーンチェンジアシスト＋ドライバーモニター」のセットと、「アドバンストパーク＋パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＋パーキングサポートブレーキ（PKSB・後方歩行者＋周囲静止物）」セットが用意されています。

このほか、ハイブリッド車には「給電アタッチメント」が新設定されました。アウトドアレジャーなどで車内の1500Wコンセントから電源を取る際、通常は窓を開けて配線を通す必要がありますが、給電アタッチメントを使用することで虫や雨の侵入を防止できます。

ボディカラーは4色に整理され、「プラチナホワイトパールマイカ」「メタルストリームメタリック」「アティチュードブラックマイカ」「グリッターブラックガラスフレーク」が設定されています。このうちホワイトは新色で、従来の「ホワイトパールクリスタルシャイン」から刷新されました。また「マッシブグレー」と「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン」は廃止となりました。

グレード構成はベーシックな「S-G」と上級の「S-Z」の2モデルで、乗車定員はS-Zが7人乗りのみ、S-Gは7人乗りと8人乗りが選択可能です。いずれもガソリンとハイブリッド、FFと4WDを設定しています。

一部改良後のヴォクシーの価格（消費税込）は324万6100円から421万9600円となっています。