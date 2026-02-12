『忍たま乱太郎』るかっぷに「土井半助」と「山田利吉」がセットで登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
メガハウスは、『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』より「るかっぷ 劇場版 忍たま乱太郎 土井半助＆山田利吉セット【限定座布団付き】」(8,360円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月2日(月)23時まで抽選販売の受け付けが行われ、2026年3月3日(火)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「るかっぷ 劇場版 忍たま乱太郎 土井半助＆山田利吉セット【限定座布団付き】」(8,360円)
「るかっぷ」シリーズに『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』より、「土井半助」と「山田利吉」が抽選販売で登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
「限定ミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)尼子騒兵衛／劇場版忍たま乱太郎製作委員会
