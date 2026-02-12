スノーボード女子ハーフパイプ予選　現役高校生・清水さらと工藤璃星が躍動　日本代表4人全員が決勝進出

スノーボード女子ハーフパイプの予選では、16歳の現役高校生コンビが世界に挑んだ。

各選手2回ずつ滑り、高い方の得点で競う予選。決勝に進めるのは24人中、上位12人。

日本勢で最も高い得点をマークしたのが、16歳の高校1年生・清水さら選手。

空中で2回転半する技を連続で成功させるなどノーミスの滑りを披露し、予選2位（87.50）で決勝に駒を進めた。

ーー決勝への意気込みは？

清水さら選手：

夏からずっと練習してきている新しい技、去年にはなかった新しい技もあったりするので、去年よりも成長した自分も見てほしいし、あと高さが自分の武器だと思っているので、高く跳ぶところも見てもらえたらなと思います。

その清水選手と同じ16歳の工藤璃星選手も、高得点をマークした。

清水選手はすべての技を成功させ、4位（84.75）で予選突破した。

ーー決勝への意気込みは？

工藤璃星選手：

やりたいことがやれれば、きっと結果もついてくると思うので、誰かに勇気を与えられるような滑りができればなと思っています。

さらに前回の北京オリンピックにも出場した冨田せな選手（26）が9位、小野光希選手も11位で決勝進出し、日本代表4人全員が決勝に進出した。