『ONE PIECE』プチラマDX」にLOGBOX RE BIRTH第三弾！「クロスギルド」が登場【プレミアムバンダイ 春祭り】
メガハウスは、『ONE PIECE』より「【抽選販売】プチラマDX ONE PIECE LOGBOX RE BIRTH 03 クロスギルド」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月2日(月)23時まで抽選販売の受け付けが行われ、2026年3月3日(火)当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】プチラマDX ONE PIECE LOGBOX RE BIRTH 03 クロスギルド」(9,900円)
プチラマシリーズの最高峰「プチラマDX」に、TVアニメ『ONE PIECE』より「LOGBOX RE BIRTH」第三弾が抽選販売で登場。
今弾は海軍に懸賞金をかける「逆懸賞金システム導入」などで世界をより混沌に誘う組織「クロスギルド」の雄姿を凛々しく立体化。
バギー、ミホーク、クロコダイルの迫力ある造形が目を引く、ファンにとってはたまらない贅沢な逸品に注目したい。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
