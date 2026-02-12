日本人は内臓脂肪がつきやすい民族なのか？【体脂肪の話】

日本人は内臓脂肪がつきやすい民族？

日本人と白人の内臓脂肪量を比較

日本人は欧米人とくらべるとスリムな人が多く、肥満の少ない民族のように見えます。しかしそのわりに糖尿病などの生活習慣病が多く、内臓脂肪に原因があるのではないか、と言われてきました。そこで日本人と白人の内臓脂肪を比較する研究が行われました。

この研究では、日本人と白人を腹囲によって4グループに分け、同じ腹囲のグループ同士をくらべています。すると、どのグループでも日本人のほうが皮下脂肪量が少なく、代わりに内臓脂肪量が多いという結果が出たのです。

このことから、日本人は同じ体格の白人とくらべて、内臓脂肪が多くて生活習慣病のリスクが高い、ということが言えます。世界ではBMI30以上を肥満としているのに対し、日本ではもっと厳格にBMI25以上を肥満としているのは、こうした理由があるからです。

簡単に言ってしまえば、白人のBMI30と日本人のBMI25が内臓脂肪の量としては同じくらい、と考えていいでしょう。これは日本人だけでなくアジア人全体に共通することです。

なぜ違いが出るのかは定かではありませんが、もともと狩猟民族で肉をたくさん食べていた白人と農耕民族で農作物を中心に食べていた日本人という違いが、体脂肪のつき方に影響しているのではないかと考えられています。

