【損する言い方】「それでは、また」は感じが悪い？ 別れ際に一言添えるだけで好感度が爆上がりする魔法のフレーズとは【好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術】

お別れの挨拶

【言いかえPOINT】

「それでは、また」だけでは淡白すぎて、相手に「なんだか感じが悪いなあ」と思われかねません。別れる際の定番フレーズは「失礼します」ですが、それだけでも少しそっけない印象。お目にかかれた嬉しさやお礼の言葉を添えると、グッと丁寧な印象になります。笑顔で「お話しできて嬉しかったです」と伝えればGOOD！

【言いかえPOINT】

相手に足を運んでもらったにもかかわらず「お疲れさま」や「さようなら」だけで済ませようものなら、雑な対応だと思われても仕方がありません。「ご足労」は「足を疲れさせる」ということを意味する敬語。雨の日なら「あいにくの雨のなか～」などと添えれば、気遣いが感じられ、別れ際の印象がよくなります。

【言いかえPOINT】

次の予定があり、急いで立ち去らなくてはならない場合に、「急いでいる」と自分の都合を押しつけて、慌てて立ち去るのは失礼。「次の予定がある」と伝えることで、相手にも快く納得してもらえます。事前に「本日は別件があり、○時で失礼させていただきます」と予定を伝えておくとスマートです。

【出典】『好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術』著：山口拓朗