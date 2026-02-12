米下院 トランプのカナダ関税撤廃法案を可決 米下院 トランプのカナダ関税撤廃法案を可決

米下院はトランプによるカナダへの関税を撤廃することを目指す法案を可決した。これを受けカナダドルは対ドルでやや下げを縮めている。



米下院はトランプ米大統領のカナダに対する関税を撤廃することを目指す法案を可決した。トランプ氏は下院であれ上院であれ関税に反対票を投じた議員は選挙のとき深刻な結果を招くことになるだろうと脅した。



民主党議員のミークス氏はブラジルとメキシコに対する関税撤廃措置法案を議会に提出する見通し。



ミークス氏は、唯一の非常事態はトランプ大統領の関税によって生み出された経済的な状況だ。米国民は医療費や日用品の支出が高騰する中で、人為的に作り出された非常事態と1人の男のエゴのせいで支出が増えていると非難。

