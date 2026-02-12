人気レースクイーンの霧島聖子（34）が11日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りの花魁風コスチューム姿を披露した。

「本日のファーストガレージコスチューム撮影会 歴代の格好いいコスチュームを改めてスタジオで着ることが出来て嬉しかったです！何部の衣装が良かったかな？？私はこの写真の花魁風のコスチュームが1番です」と、和服コスチューム姿の写真をアップ。

「2ショットチェキも沢山の方が撮ってくださったおかげで各部合計40枚以上に！感激です！会いに来てくださった皆さん 本当にありがとうございました！！来週も自主企画撮影会とコスホリでお会いしましょう」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「美しいです」「花魁姿似合ってますよ」「素晴らしい」「可愛いですね」「格好良いですし、色っぽいというか艶やかですね」「スタイル抜群 お洒落でカッコイイ」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ最新作「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」に出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。