人気レースクイーンの池永百合（29）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ダルメシアン・コスプレを公開した。

「今日も一日お疲れ様でした 2/15(日)フェスタソーレ撮影会の予約が開始しました！！参加の方に、手書きメッセージカード付きバレンタインチョコなどお渡しします」と告知し、ダルメシアン・コスプレの写真をアップ。

「東京の撮影会はいつも不安なので、ぜひ参加を検討していただけると嬉しいです！！衣装はストーリーにも載せたのでハイライトかXからご覧ください」とアピールし、「1部野外 ファーコート、ロングブーツ（ミニスカート）2部スタジオ 赤チャイナドレス 3部スタジオ 私服 https://www.festasole.net/20260215ikenaga-yuri プレゼントとメッセージカードぜひ、受け取ってください」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いワンちゃんですねぇ」「元気が出ましたよ！」「ワンちゃんのコスプレかわいい」「めちゃくちゃ素敵です」「笑顔が可愛くて素敵」「めちゃ似合って可愛いです」「家で飼いたい」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。