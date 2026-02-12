【330円から】花粉シーズンのお出かけの救世主！3COINSで買える「花粉対策グッズ」4選《2026最新版》

全国的に気温が上場傾向で、春を予感させる天気が続いています。ということは、まもなく花粉シーズンの到来です。

今から対策を始めて、今年こそは快適な春を過ごしたい......！

3COINSでは、早くも花粉対策グッズの販売がスタートしています。

こんなの欲しかった...！嬉しい機能がたっぷり

●仮置きマスクケース（330円）

外出時に意外と悩むのが、取り外したマスクの置き場所。食事など少しの間マスクを外したいときは、清潔に保管できるマスクケースが便利です。

ボタンを外すと、予備のマスクを持ち運べるポケットまで付いています。

カラーはブラックとその他（キャメル）の2色展開。

2月10日現在、オンラインストアではブラック、キャメルともに完売中。店舗ごとの在庫は公式サイトから確認できます。

●使い捨てダストポーチ20枚入り（330円）

ティッシュ、ウェットティッシュ、薬の包装シートなど、ちょっとしたゴミを入れられるダストポーチは、春のマストアイテムになる予感です。

中身が見えない清潔感とマチ付きの収納力、そして使い終わったらそのまま捨てられる紙素材と、嬉しい機能がてんこ盛り。

大サイズはアイボリーとベージュが各5枚、小サイズはアイボリーとチャコールが各5枚入りです。

●携帯用洋服ブラシ（550円）

粘着ロールとホコリ取りブラシが合体した、コンパクトサイズの洋服ブラシ。バッグに取り付けられるカラビナ付きなので、いざという時にすぐ使えます。

高級感のあるデザイン性で、アクセサリー感覚で持ち運べるのも嬉しいですよね。

カラーは、アイボリーとチャコールグレーの2色展開。

●花粉メガネ（550円）

花粉対策の王道アイテムともいえるメガネも、500円台という驚きの安さ。

透明なフードでナチュラルに目元を守りながら、肌馴染みの良いブラウン系カラーでオシャレも忘れません。

カラーはチャコールグレー、ブラウン、ベージュの3色展開。

ティッシュやメガネをスマートに持ち運べるポーチや、車やオフィスでも使えるダストケースなど、この他にもコストパフォーマンスに優れたアイテムが目白押し。

本格的なピークを迎える前に、対策を始めてみては？

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）