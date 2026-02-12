なでしこ谷川萌々子が二桁達成！ 敵GKはほぼ動けず。精密フィニッシュで今季公式戦10点目。バイエルンは無敗で首位独走
二桁に乗せた。
谷川萌々子が所属するバイエルン女子は現地２月11日、日程が変更されたリーグ戦第16節でイエナと敵地で対戦。６−０で圧勝した。
谷川はこの試合に先発フル出場。２−０で迎えた39分には、敵陣ボックス内右でキープしたペルニール・ハーダーの落としを拾うと、そのまま右足を振り抜く。シュートはポスト左に当たってゴールに吸い込まれる。敵GKはほぼ動けず、見送るしかなかった。
これでリーグ戦では８点目。女子CLでの２得点と合わせ、今季公式戦で10点目だ。20歳のなでしこジャパンMFは貴重な得点源として活躍している。
バイエルン女子は17試合を終え、16勝１分けの無敗で首位を独走する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これはGKも見送るしかない！ 谷川萌々子が狙いすましたシュートで公式戦10点目！
谷川萌々子が所属するバイエルン女子は現地２月11日、日程が変更されたリーグ戦第16節でイエナと敵地で対戦。６−０で圧勝した。
谷川はこの試合に先発フル出場。２−０で迎えた39分には、敵陣ボックス内右でキープしたペルニール・ハーダーの落としを拾うと、そのまま右足を振り抜く。シュートはポスト左に当たってゴールに吸い込まれる。敵GKはほぼ動けず、見送るしかなかった。
これでリーグ戦では８点目。女子CLでの２得点と合わせ、今季公式戦で10点目だ。20歳のなでしこジャパンMFは貴重な得点源として活躍している。
バイエルン女子は17試合を終え、16勝１分けの無敗で首位を独走する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これはGKも見送るしかない！ 谷川萌々子が狙いすましたシュートで公式戦10点目！