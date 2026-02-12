TBSの上村彩子アナウンサー（33）が12日までに自身のインスタグラムを更新。還暦を迎えた大物女優との2ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「2/11のnews23で、還暦を迎えられた小泉今日子さんの企画が放送されます」とつづり始めた。

「小泉さんとはラジオ『サステバ』で共演していて、私は『キョンさん』と呼ばせていただいています。キョンさんは、いつも自然体で、でもぶれない芯があって、とにかくかっこいい。年齢を重ねることを、前向きで希望のあるものに見せてくれる存在です。そんな姿に憧れてきたからこそ、『キョンさんのことは自分で伝えたい』と思い、ご本人に直談判し、今回の企画が実現しました！」と明かした。

そして「60歳の誕生日当日のNHKホールでのライブにもカメラを入らせていただき、翌日にはインタビューも行いました。還暦を迎えた今の思いと、これから描く未来について伺っています。実は私もカメラを回したり、編集にも立ちあったりと、思い入れのある企画です」と、女優・小泉今日子との2ショットを公開した。

ネットでは「素敵」「最高です！」「還暦なんて衝撃すぎる…」「上村アナウンサーでしかできない取材ですね」「とても良き！」などの声が上がった。