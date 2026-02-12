「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子１０００ｍ」（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

２５年世界選手権金メダリストのベンネマルス（オランダ）が中国の廉子文と接触し失速。激怒するシーンがあった。中国選手は失格。ベンネマルスは再レースとなったが、タイムを更新できず、５位のままに終わった。

レース後、ベンネマルスは「何が起きたのか信じられない。僕が優先権を持っていた。彼はこのレースでは脇役にすぎないことを自分でも分かっていたはずです。全く理解できない。メダルは確実だった。１００％です」と怒りが収まらず。廉からは謝罪を受けたが「何の足しにもならない。少なくとも銅メダルは僕のものだった。でも僕はただの５位の選手。本当に辛いです。今日は僕の日になるはずだった。本当に本当に悔しい。メダルを奪われた。その痛みが消えない。泣きたいのに涙が出ない」と、嘆いた。

中国の廉子文と１１組で同走。レースはベンネマルスが好ラップを刻んだが、ラスト１周のバックストレートでアウトインが入れ替わる際に、交錯し接触。優先権のあるアウト→インだったベンネマルスが失速せざるをえなくなった。１分７秒５８の好タイムでこの時点トップだったが、ゴール後、廉に対して怒りを爆発。五輪レコード更新の可能性もあっただけに、頭を抱え、スーツを脱ぎながら、廉に対して「なぜだ！」とばかりに両手を広げて激怒。声を荒げ、激しいジェスチャーで背中を叩いた。

スピードスケート大国・オランダのファンが駆けつけ、オレンジに染まった会場は騒然。廉は失格となり、ベンネマルスは単独走での再レースに挑んだ。大歓声に包まれながら懸命に滑ったが、タイムは伸びず、最初のレースのタイムを上回れなかった。最初のレースのタイムが採用され、５位のままとなった。

同種目はジョーダン・ストルス（米国）が五輪レコードの１分６秒２８で金メダル。皮肉にも３位には中国の寧忠岩が入り銅メダルを獲得した。