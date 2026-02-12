²òÀâ¿Ø¡Ö¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¡¢¡Ö1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤¦¡×º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂàÉ½ÌÀ¤ÎÀ¾Éð¡¦·ª»³
¡¡9Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿º´Çìµ®¹°»á¤ÈóîÆ£ÌÀÍº»á¤¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¡¦·ª»³¹ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´Çì»á¤Ï¡ÖÆ±¤¸À¤Âå¤ÇÀï¤Ã¤ÆÍè¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬¡¢°úÂà¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¡£ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Çº£Ç¯1Ç¯¸«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³èÌö¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ï1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡óîÆ£»á¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Æü1Æü¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¥·¡¼¥º¥óÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Ç¤â¼ã¼ê¤Î¸«ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¤ê¡¢¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤ÆÎý½¬¤·¤è¤¦¤ÈÁª¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ1Æü1Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·ª»³¤Ï01Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¡¢º£Ç¯¤ÇÀ¾Éð°ì¶Ú25Ç¯ÌÜ¡£ºòµ¨½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢ÄÌ»»2312»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.277¡¢128ËÜÎÝÂÇ¡¢914ÂÇÅÀ¡£
