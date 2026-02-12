大至急！【ファミマ】へ走れーーーッ！！ コーヒーのお供にしたい「新作スイーツ・パン」

ほっと一息つきたいブレイクタイムには【ファミリーマート】の「新作スイーツ・パン」を味わうのもおすすめ。ちょっと贅沢な気分が楽しめそうな商品がお目見えしています。コーヒーのお供にすれば、気分高まるかも。

食べ応えありそうな「とろけるキャラメルショコラシュー」

ショコラティエのピエール・マルコリーニが監修した、クリームたっぷり感がたまらないシュークリーム。公式サイトによると「ほろ苦キャラメルソースと濃厚ショコラクリーム」をクッキーシューで包んだ、贅沢感のある仕上がり。風味豊かな味わいがコーヒーの余韻を引き立ててくれそうです。ゴツゴツとしたやや厚みのある生地で、食べ応えも感じられそう。

香ばしさが楽しめそうな仕上がり「クリスピーキャラメルサンド」

キャラメル好きにぴったりな、お手軽感が嬉しいサンド系スイーツ。キャラメルクリームやキャラメルソースをビスケットでサンドしており、なめらかな口当たりに癒されそうです。少し冷凍してアイス風にするのもアリかも。

エアリーな生地に仕上がった「くもふわっシフォンサンド（カスタード）」

商品名の「くもふわっ」が目を引くこちらもおすすめ。公式サイトによると「くちどけの良いカスタードをメレンゲ仕立てのシフォンケーキ」でサンドしており、まろやかな味わいが、深みのあるコーヒーとバランス良く楽しめそうです。生地断面はふんわりとして柔らかそうで、ペロリと完食できるかも。

朝食にもおすすめしたい「ヘーゼルナッツのショコラメロンパン」

こちらも同じくピエール・マルコリーニ監修。外側が深みのある色合いに仕上がったメロンパンには、ヘーゼルナッツホイップとヘーゼルナッツチョコクリームがサンドされた豪華な仕上がりです。ヘーゼルナッツの風味がコーヒーのコクと共に心地良く味わえるかも。甘いもので癒されたい朝食に選ぶのも良さそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino