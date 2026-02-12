明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、熊本行きを決意 “ヘブン”トミー・バストウは生徒に別れを告げる
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「ワカレル、シマス。」（第95回）が2月13日に放送される。
【写真】生徒の前に立つヘブンと庄田
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第95回あらすじ
ヘブンの本当の思いを知ったトキは、松江を離れて熊本に行くことを決意。それから数日、トキとヘブンは松江の人々へ別れの準備を進める。トキは長屋を訪れサワ（円井わん）との別れの時間を過ごす。
一方、錦織（吉沢亮）、庄田（濱正悟）が見守る中、ヘブンは中学校で生徒たちに松江を離れることを告げる。激しく動揺する生徒たちに、庄田からさらに驚きの知らせが告げられる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
